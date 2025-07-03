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03 июля 2025 в 10:18

В Минобороны Британии ответили на вопрос о войне с Россией

Глава МО Британии Хили: страна готова воевать с Россией, но опасается рисков

Вооруженные силы Великобритании Вооруженные силы Великобритании Фото: Shutterstock/FOTODOM

Великобритания готова сражаться с Россией в рядах НАТО, но все еще существуют риски, связанные с ее боеготовностью, заявил министр обороны королевства Джон Хили. Так он ответил на вопрос депутата Фреда Томаса о том, смогут ли ВС Британии защитить восточный фланг Альянса, пишет The UK Defence Journal.

В Эстонии у нас уже будет около тысячи военнослужащих <...>. Мы ответим не только как Великобритания, мы ответим как часть 32-сильного альянса НАТО, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что Польша и страны Прибалтики массово укрепляют границы и выходят из международных соглашений, заявляя о вероятности вооруженного конфликта с Россией в ближайшие годы. По данным источника, в Литве говорят об угрозе столкновения уже в 2028 году и выделяют сотни миллионов евро на минные поля, бункеры и оборонительные рубежи.

Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников также заявил, что НАТО активно готовится к возможному конфликту с Россией. Он обратил внимание на то, что во время саммита в Гааге страны Альянса одобрили планы перевооружения, чтобы кратно увеличить военный потенциал.

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