Атака ВСУ на Волгоград ночью 6 ноября: взрывы, разрушения, погибшие

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников в ночь на четверг, 6 ноября, устроили массированную атаку на Волгоградскую область. Что об этом известно, что разрушено, сколько погибших?

Что известно об атаке на Волгоград ночью 6 ноября

Около 1:00 мск Telegram-канал SHOT сообщил, что в небе над Волгоградом прогремела серия взрывов в ходе работы систем противовоздушной обороны. Согласно данным канала, было зафиксировано от восьми до 10 мощных хлопков в разных районах города. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Тогда SHOT уточнил, что, по предварительным данным, взрывы связаны с отражением атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Очевидцы также сообщали каналу о характерном гудении в воздухе, ярких вспышках и трясущихся стенах в домах.

Позднее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что подразделения ПВО отражают массированную атаку украинских беспилотников на регион. Падение обломков дронов вызвало возгорание на территории промышленной зоны в Красноармейском районе.

В результате атаки также был поврежден многоквартирный дом, пострадали остекления соседних зданий. Специальные службы оперативно приступили к ликвидации последствий происшествия и оценке ущерба.

«В ночь с 5 на 6 ноября подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате террористической атаки БПЛА на 24-этажный жилой дом по ул. Гаря Хохолова 4 повреждены балконы, выбиты стекла близлежащих домов. <…> Падение обломков возникло возгорание на территории промзоны в Красноармейском районе. Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению», — сказано в заявлении.

Кроме того Бочаров заявил, что при атаке ВСУ на территорию Волгоградской области погиб мирный житель. Мужчине было 48 лет.

«В результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет. Искренние соболезнования родным и близким», — сказал глава региона.

Какие еще регионы атаковали ВСУ

Силы противовоздушной обороны за семь часов сбили 16 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, больше всего БПЛА было ликвидировано над территориями Воронежской и Ростовской областей.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 3 БПЛА — над территорией Воронежской, 3 БПЛА — над территорией Ростовской области, 2 БПЛА — над территорией Брянской области, 2 БПЛА — над Волгоградской областью, 2 БПЛА — над республикой Крым, 1 БПЛА — над территорией Курской области, 1 БПЛА — над территорией Тульской области и 1 БПЛА — над территорией Краснодарского края», — сказано в публикации.

