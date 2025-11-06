Очевидцы сообщили о взрывах в небе над Волгоградом SHOT: около 10 взрывов прогремели над Волгоградом во время атаки БПЛА ВСУ

Telegram-канал SHOT сообщил, что в небе над Волгоградом прогремела серия взрывов в ходе работы систем противовоздушной обороны. Согласно данным канала, было зафиксировано от восьми до 10 мощных хлопков в разных районах города. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

SHOT уточнил, что, по предварительным данным, взрывы связаны с отражением атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Очевидцы также сообщали каналу о характерном гудении в воздухе, ярких вспышках и трясущихся стенах в домах.

Ранее украинские беспилотники попытались атаковать девять регионов России. Силы противовоздушной обороны за семь часов сбили 16 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, больше всего БПЛА было ликвидировано над территориями Воронежской и Ростовской областей.

До этого силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 40 украинских беспилотников над регионами России и Черным морем. По данным Минобороны РФ, по 17 и 12 БПЛА уничтожили над территориями Белгородской и Воронежской областей, по три — над территорией Нижегородской области и над акваторией Черного моря.