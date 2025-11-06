Готовая еда исчезнет из магазинов в России? Что известно, причины

Депутаты Госдумы из фракции «Справедливая Россия» подготовили законопроект, запрещающий приготовление еды в магазинах и ее продажу на месте. Что об этом известно, зачем это нужно?

Почему готовую еду хотят убрать из магазинов

Парламентарии разработали поправки на фоне случаев отравления россиян, купивших готовую еду в магазинах.

«Один блок поправок в закон „О торговле“ регулирует продажу готовой еды. Сегодня приготовление выпечки, салатов, десертов может происходить прямо в магазине. Говоря по-простому, прямо „не отходя от кассы“. Торговые сети могут закупать продукцию кулинарии и у сторонних поставщиков, но обычно фасуется вся эта готовая еда прямо в магазине перед выкладкой на прилавок, что абсолютно недопустимо», — пояснил лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов.

По его словам, продажа кулинарной продукции приносит торговым сетям большую прибыль, но изготовление такой продукции может происходить без должного контроля качества.

«В производство салатов попадают продукты с истекающим сроком годности, хранится готовая еда зачастую не в самых лучших условиях, и понимают все это граждане уже после появления проблем со здоровьем», — добавил Миронов.

Законопроект также предполагает запрет на продажу продовольственных товаров, срок годности которых истекает в течение ближайших 24 часов.

Какие случаи отравления готовой едой известны

В октябре сообщалось, что в Улан-Удэ произошло массовое отравление готовой пищевой продукцией, были госпитализированы десятки человек.

Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова заявила, что некачественные продукты продавали в магазинах торговой сети «Николаевский». Она пояснила, что речь идет, в частности, о шаурме и онигири, а также рекомендовала всем, кто употреблял их в пищу и почувствовал недомогание, немедленно обращаться за медицинской помощью.

Уточнялось, что у троих человек, госпитализированных с отравлением, подтвердили сальмонеллез.

«Один пациент в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации. У других пациентов состояние средней степени тяжести», — писала Лудупова в Telegram-канале.

В мае 2024 года с массовыми жалобами на отравление готовой едой столкнулась уральская сеть «ЖизньМарт». В свердловский Роспотребнадзор поступило 18 обращений от покупателей, заявивших о заболевании острой кишечной инфекцией. Как показали результаты лабораторных исследований, заболевания вызваны, в частности, сальмонеллами, ротавирусами и норовирусами.

В пресс-службе «ЖизньМарта» заявляли, что сняли с продажи продукцию, которую приобретали покупатели. По данным местных СМИ, которые опубликовали скриншоты из закрытого чата сотрудников магазинов сети, с полок убрали такие готовые блюда, как куриный суп-лапшу, «Дачный» и овощной салаты, картофельные драники, суп-пюре из тыквы, киш с курицей, онигири, корн-доги, некоторые виды бельгийских вафель. Из продажи убрали также молочную продукцию.

