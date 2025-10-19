Массовое отравление в Бурятии: подробности, что съели, есть ли погибшие

В Улан-Удэ произошло массовое отравление готовой пищевой продукцией, госпитализированы десятки человек. Какие подробности об этом известны, что они съели, есть ли погибшие?

Что известно о массовом отравлении в Бурятии

Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова заявила о вспышке острой кишечной инфекции, которая связана с готовой пищевой продукцией производства компании «Восток» в Улан-Удэ. По ее информации, некачественные продукты продавали в магазинах торговой сети «Николаевский». Она пояснила, что речь идет, в частности, о шаурме и онигири и им подобным, а также рекомендовала всем, кто употреблял их в пищу и почувствовал недомогание, немедленно обращаться за медицинской помощью.

«На данный момент зарегистрировано 43 случая, из них 25 детей. 36 пациентов госпитализировано, из них 21 ребенок от 7 до 15 лет. Один пациент в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации. У других пациентов состояние средней степени тяжести», — написала Лудупова в Telegram-канале.

О погибших в результате отравления не сообщается. RT уточнял, что у троих человек, госпитализированных с отравлением, подтвердили сальмонеллез.

Первые жалобы от пострадавших начали поступать 18 октября около 19:00 по местному времени (14:00 мск). В связи с выявленными грубыми нарушениями санитарных норм деятельность предприятия «Восток» и реализация его продукции приостановлены. Цех закрыт, ведутся проверки и лабораторные исследования.

Одна из потерпевших рассказала NEWS.ru, что причиной отравления людей могут быть не только шаурма и онигири.

«Вчера часов в 12:00–13:00 купила тирамису из „Николаевского“ рядом с аграрным колледжем. До 17:00 все было в порядке, но потом очень заболел живот, были жидкий стул и тошнота, не рвота. Дальше ничего такого не было. Ранее часто покупала в „Николаевском“, и ничего подобного не было, в первый раз такое. Меня, слава богу, не госпитализировали. Дело, видимо, не только в шаурме с онигири», — уточнила пострадавшая.

Кого накажут за массовое отравление в Бурятии

Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления в Бурятии по ч. 1 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей). Наказание по этой части статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. По данным следствия, все пострадавшие приобретали продукты в магазинах одной крупной торговой сети.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял этот вопрос на контроль.

«Председатель Следственного комитета России затребовал доклад о расследовании обстоятельств массового отравления людей в Республике Бурятия», — сказано в сообщении СК.

