Магнитные бури сегодня, 19 октября: что завтра, раздражительность, мигрени

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 19 октября 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как бури влияют на человека?

Будут ли магнитные бури 19 и 20 октября

В воскресенье, 19 октября, по прогнозу ИКИ РАН, возможны геомагнитные возмущения — ожидалось, что с 00:00 до 12:00 мск Кр-индекс зафиксируется в районе четырех единиц, а затем пойдет на спад. Онлайн-график демонстрирует, что после 03:00 мск на Земле началась магнитная буря уровня G1 (слабая), но уже к 06:00 мск активность значительно снизилась: Кр-индекс опустился до трех.

«Космическая погода 19 октября 2025 года. За прошедшие сутки: геомагнитная обстановка — наблюдались магнитные бури уровня G1-G2 (слабые и средние); вспышечная активность — существенно повышенная, спадающая, без рисков для Земли. Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка умеренно возмущенная с возможностью слабых магнитных бурь; вспышечная активность сохранится на повышенном уровне со спадающим трендом (без рисков для Земли)», — отметили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии.

На Солнце произошло пять новых вспышек. Четыре из них относятся к классу C (слабые), одна — классу M (средние). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 6,8.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 34%, геомагнитных возмущений — 35%, магнитных бурь — 31%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли сейчас спокойная (Kp = 2)», — говорится в прогностической сводке на сайте ИКИ РАН.

Портал my-calend утверждает, что сегодня, 19 октября, ожидается геомагнитная буря силой четыре балла.

«В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — отметил источник.

Согласно прогнозу ИКИ РАН, в понедельник, 20 октября, вероятность геомагнитных возмущений составляет 34%, магнитных бурь — 35%. Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех-четырех единиц.

Как бури влияют на человека

Завотделением сосудистой хирургии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анастасия Акулова считает, что влияние магнитных бурь на состояние здоровья человека научно не доказано, но, согласно опросам, которые она приводит, примерно 50–70% населения планеты реагируют на эти природные явления.

«Когда на Солнце происходит вспышка, растет число случаев инфаркта миокарда, учащаются случаи тромбоза вен нижних конечностей, риск развития инсульта увеличивается до 47%», — отметила она.

Как пережить магнитную бурю

Врач-эндокринолог Зухра Павлова советует в период геомагнитных возмущений принимать успокаивающие средства и пить травяные чаи.

«В период магнитных бурь будет очень некстати мучиться болезнями ЖКТ, поэтому избегайте жирного, жареного, соленого и прочего, что у вас это провоцирует. Удивительное дело, есть ученые, которые считают, что магнитные бури не влияют на наше здоровье, никто не отрицает, что поля колебаний отражаются на работе тонких приборов. Между тем человек куда сложнее любой аппаратуры, поэтому мы волей-неволей реагируем на магнитные возмущения головной болью, скачками артериального давления, раздражительностью, серьезными хроническими заболеваниями и т. д.», — рассказала она.

Врач-эндокринолог Анна Гончарова считает, что улучшить состояние в период геомагнитных возмущений помогут правильное питание и свежий воздух.

«Чтобы смягчить воздействие на организм человека, в первую очередь на сосудисто-нервную систему, постарайтесь на несколько дней уменьшить количество соли. Если вам выписывали мочегонные или противоотечные препараты, обязательно их принимайте. В рацион лучше добавить больше свежих овощей, фруктов и ягод. И периодически бывать на свежем воздухе», — отметила медик.

