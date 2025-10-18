Магнитные бури сегодня, 18 октября: что завтра, скачки давления, слабость

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 18 октября 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как пережить бурю?

Будут ли магнитные бури 18 и 19 октября

В субботу, 18 октября, согласно прогнозу ИКИ РАН, магнитных бурь не ожидалось — Кр-индекс, как предполагалось, большую часть дня будет в районе трех единиц, за исключением промежутков 00:00–03:00 и 18:00–23:59 мск, когда показатель может достигнуть четырех.

Онлайн-график демонстрирует, что в начале суток Кр-индекс не достиг прогнозируемых значений, однако после 09:00 мск показатель добрался до пяти, что соответствует магнитной буре уровня G1 (слабая). После 12:00 мск уровень геомагнитных колебаний упал до двух.

«В настоящее время наблюдаются быстрые изменения параметров солнечного ветра, в том числе рост его скорости, которые свидетельствуют, что корональная дыра, наблюдающаяся сейчас на солнечном диске, начала воздействовать на планету. Событие прогнозировалось еще вчера, когда начало наблюдаться увеличение плотности газа в окрестностях Земли — хорошо известный предвестник прихода основного плазменного потока. Видно, что ожидания совпали с реальностью», — отметили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии.

На Солнце произошли девять новых вспышек. Пять из них относятся к классу C (слабые), четыре — к классу M (средние). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 7,5. Как отметили специалисты из ИКИ РАН, это уже не может повлиять на Землю, так как в текущей ситуации именно воздействие корональной дыры является основным фактором космической погоды на ближайшие двое суток.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 34%, геомагнитных возмущений — 35%, магнитных бурь — 31%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: возможны геомагнитные возмущения (Kp = 4,33). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли сейчас спокойная (Kp = 2,33)», — говорится в прогностической сводке на сайте ИКИ РАН.

Портал my-calend утверждает, что сегодня, 18 октября, ожидается геомагнитная буря силой четыре балла.

«В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — отметил источник.

Согласно прогнозу ИКИ РАН, в воскресенье, 19 октября, вероятность геомагнитных возмущений составляет 40%, магнитных бурь — 22%. Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех-четырех единиц.

«Геомагнитная обстановка полностью стабилизируется к середине дня понедельника, после чего на данный момент ожидается длительное (около недели) затишье», — заявили в лаборатории солнечной астрономии.

Как пережить мощнейшие бури

Во время магнитных бурь важно увеличить продолжительность сна до 9,5 часа, чтобы снизить нагрузку на организм, заявила NEWS.ru врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Светлана Малиновская.

«Возмущение геомагнитного поля оказывает возбуждающее действие на симпатическое звено вегетативной нервной системы, повышает восприимчивость к инфекционным заболеваниям, подавляет настроение и снижает трудоспособность. Повышается вероятность развития ишемических атак со стороны мозговых, коронарных и других сосудов», — заявила врач.

По словам Малиновской, особенно тяжело реагируют на перепады погоды перенесшие инсульт и инфаркт миокарда и лица с нарушениями обмена веществ — ожирением, сахарным диабетом.

Профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики, научный руководитель Астрономической обсерватории им. В. П. Энгельгардта Казанского федерального университета Юрий Нефедьев заявил, что для обычного человека магнитная буря чаще всего остается незамеченной.

Метеозависимые, чей организм демонстрирует особую чувствительность к изменению магнитного фона, могут испытывать во время бури головные боли, перепады давления, усталость и раздражительность, добавил астроном.

