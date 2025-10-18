Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 10:41

Астрономы предупредили о наступлении магнитных бурь

ИКИ РАН: в ближайшие часы на Земле ожидаются магнитные бури

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В ближайшие часы на Земле ожидаются магнитные бури, сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН в Telegram-канале. Судя по приложенной таблице, геомагнитная обстановка, в частности, в Москве начнет ухудшаться еще до наступления полудня 18 октября.

Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — в течение ближайших часов ожидается начало магнитных бурь. Вспышечная активность — повышенная без рисков для Земли, — сказано в сообщении.

Днем ранее астрономы зафиксировали на Солнце две мощные вспышки класса М. Первый выброс энергии произошел в 02:19 мск, второй — в 04:28 мск. Помимо этого, на звезде были зафиксированы слабые вспышки класса С в 01:54 мск и 08:54 мск.

До этого профессор кафедры фундаментальной физики и нанотехнологии физико-математического факультета Государственного университета просвещения Михаил Кузнецов заявил, что на 2025 год пришелся пик солнечной активности в рамках 11-летнего цикла. По его словам, в данный период наблюдается значительное усиление интенсивности магнитных бурь.

