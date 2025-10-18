Ситуация в аэропортах РФ 18 октября: БПЛА, отмены рейсов, что в Сочи

Десятки украинских дронов сбили над российскими регионами, на этом фоне некоторые аэропорты ночью и утром временно приостановили работу. Какова ситуация сегодня, 18 октября, что известно о задержках и отменах рейсов?

Какова ситуация в аэропортах РФ сегодня, 18 октября

В 02:35 мск Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщило о введении ограничений сразу в шести российских аэропортах: в Калуге (Грабцево), Нижнем Новгороде (Стригино), Пензе, Самаре, Сочи и Ульяновске.

«Также этой ночью в течение примерно трех часов ограничения вводили на работу аэропорта Саратов (Гагарин). С 02:18 мск эта воздушная гавань открыта на прием и выпуск воздушных судов. В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет», — уточнил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Следом, в 02:43 мск, временно перестал работать аэропорт Ярославля (Туношна). С сочинского аэропорта ограничения сняли в 03:11 мск. В период их действия на запасные аэродромы ушли пять самолетов, отметил Кореняко. Кроме того, в Сочи было задержано на тот момент 27 рейсов на вылет и прилет, писал Telegram-канал Mash.

Одновременно с этим временно закрыть пришлось аэропорт Уфы, ограничения с которого сняли только в восемь утра по московскому времени. В период их действия на запасные аэродромы ушли пять самолетов.

В течение утра работу возобновили также все остальные аэропорты: Пензы, Самары, Ульяновска, Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова, Ярославля. За это время на запасные аэродромы ушли: два самолета, выполнявшие рейсы в Самару, один самолет, летевший в Ульяновск, два самолета, выполнявшие рейсы в Нижний Новгород.

В аэропорту Сочи утром сообщили о задержке пяти рейсов на вылет. Там пообещали стабилизировать расписание в течение дня 18 октября.

Фото: Артур Лебедев /РИА Новости

«Все воздушные суда, ушедшие на запасные аэродромы, прибыли в Сочи, обслужены и отправлены в города назначения. Задержаны вылеты (более двух часов) пяти рейсов. В течение сегодняшнего дня авиакомпании должны стабилизировать свое расписание», — говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Что известно о ночной атаке БПЛА

Ночью 18 октября мэр Сочи Андрей Прошунин объявлял об угрозе атаки беспилотников. Сообщение о том, что над городом идет отражение атаки БПЛА средствами ПВО, появилось в 01:31 мск. Об отмене угрозы Прошунин сообщил в 03:17 мск.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей писал о взрывах над курортным городом и работающей тревожной сирене. Очевидцы рассказали каналу, что это была работа систем противовоздушной обороны.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В Минобороны России заявили, что российские силы ПВО за прошедшую ночь, с 17 на 18 октября, сбили 41 украинский беспилотник. По данным ведомства, атаки ВСУ были отражены на 12 регионами и над Черным морем.

Наибольшее количество беспилотников противника было уничтожено над территорией Брянской области — 12 дронов за ночь. По пять БПЛА сбили над Калужской областью и Башкирией, еще три — над Подмосковьем. По два дрона уничтожили в Белгородской и Орловской областях, по одному — в Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Самарской областях. Над акваторией Черного моря было сбито шесть украинских БПЛА.

