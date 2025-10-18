Силы ПВО отразили ночную атаку ВСУ на российские регионы Силы ПВО сбили за ночь 41 беспилотник над российскими регионами и Черным морем

Российские силы ПВО за прошедшую ночь, с 17 на 18 октября, сбили 41 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, атаки ВСУ были отражены на 12 регионами и над Черным морем.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что наибольшее количество беспилотников противника было уничтожено над территорией Брянской области — 12 дронов за ночь. По пять БПЛА сбили над Калужской областью и Башкирией, еще три — над Подмосковьем. По два дрона уничтожили в Белгородской и Орловской областях, по одному — в Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Самарской областях. Над акваторией Черного моря было сбито шесть украинских БПЛА.

Прошлой ночью силы противовоздушной обороны уничтожили свыше 60 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в воздушном пространстве над Россией. По данным Минобороны, воздушной атаке подверглись шесть российских регионов и акватория Черного моря.