Временные ограничения начали действовать в шести аэропортах РФ Росавиация ввела временные ограничения еще в шести российских аэропортах

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ввело временные ограничения на выполнение авиарейсов в шести российских аэропортах. Режим ограничений с 02:35 по московскому времени распространился на воздушные гавани Калуги, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Сочи и Ульяновска.

Аэропорты Калуга (Грабцево), Нижний Новгород (Стригино), Пенза, Самара (Курумоч), Сочи, Ульяновск (Баратаевка) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — указано в сообщении представителя Росавиации.

Позднее аналогичные меры были применены в аэропортах Ярославля и Уфы. В Сочи и Пензе запреты наоборот были сняты. Аэропорт Сочи возобновил работу с 03:11 по московскому времени, а воздушная гавань Пензы — с 03:30.

Введение временных ограничений связано с мерами по обеспечению безопасности полетов. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о статусе своих рейсов у авиаперевозчиков, поскольку ситуация продолжает оставаться динамичной.

Этой же ночью в аэропорту Тамбова (Донское) был введен временный режим ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Данная мера, по официальной информации, связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов.