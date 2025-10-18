Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 04:41

Временные ограничения начали действовать в шести аэропортах РФ

Росавиация ввела временные ограничения еще в шести российских аэропортах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ввело временные ограничения на выполнение авиарейсов в шести российских аэропортах. Режим ограничений с 02:35 по московскому времени распространился на воздушные гавани Калуги, Нижнего Новгорода, Пензы, Самары, Сочи и Ульяновска.

Аэропорты Калуга (Грабцево), Нижний Новгород (Стригино), Пенза, Самара (Курумоч), Сочи, Ульяновск (Баратаевка) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — указано в сообщении представителя Росавиации.

Позднее аналогичные меры были применены в аэропортах Ярославля и Уфы. В Сочи и Пензе запреты наоборот были сняты. Аэропорт Сочи возобновил работу с 03:11 по московскому времени, а воздушная гавань Пензы — с 03:30.

Введение временных ограничений связано с мерами по обеспечению безопасности полетов. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о статусе своих рейсов у авиаперевозчиков, поскольку ситуация продолжает оставаться динамичной.

Этой же ночью в аэропорту Тамбова (Донское) был введен временный режим ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Данная мера, по официальной информации, связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Росавиация
аэропорты
ограничения
самолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Возвращение в РФ на заработки, «отмена», СВО: куда пропал Алексей Кортнев
Временные ограничения начали действовать в шести аэропортах РФ
Трамп оценил работу губами пресс-секретаря Белого дома
Силы ПВО сработали над Воронежем и четырьмя районами области
Овечкин вновь поднялся в рейтинге выдающихся игроков НХЛ
Косметолог рассказала, чем опасно популярное средство
Стало известно о колоссальных потерях ВСУ в Харьковской области
Проблемы со здоровьем, поддержка СВО, Пугачева: где сейчас Наталья Варлей
Сотрудник ТЦК в Харькове залил людей слезоточивым газом
Мерц дал оценку предстоящей встрече Путина и Трампа в Будапеште
Язык тела Зеленского выдал его подавленное состояние в США
«Ему поставлена задача»: Захарова объяснила громкие слова Рютте про РФ
Турецкие рыбаки сделали неожиданную находку, касаемую Украины
Путин уличил западные СМИ в манипуляциях информацией
В РФПИ озвучили, что уже принято по соединяющему США и РФ туннелю
Бундесбанк не намерен продавать золотые резервы ФРГ
Актер Смольянинов задолжал российскому банку десятки тысяч рублей
Семья из 11 человек погибла в Газе из-за одного решения Израиля
Аэропорт российского города объявил о прекращении работы
МВФ давит на Украину требованием по гривне
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Цветок для тех, у кого ничего не растет: распускается в марте, цветет 4 месяца
Общество

Цветок для тех, у кого ничего не растет: распускается в марте, цветет 4 месяца

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.