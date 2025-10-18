Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 00:22

Самолеты внезапно «пропали» над одним из российских городов

Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Тамбова

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Тамбова (Донское) введен временный режим ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Данная мера, по официальной информации, связана с необходимостью обеспечения безопасности полетов, заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Как уточнил представитель ведомства, ограничения носят временный характер. Однако сроки их действия в настоящее время не определены.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указал Кореняко.

В таких ситуациях, как правило, вводятся особые процедуры для выполнения авиарейсов. Они могут включать перенаправление воздушного движения в соседние аэропорты или изменение графиков полетов.

Пассажирам, у которых запланированы вылеты или прилеты через аэропорт Донское, рекомендуется уточнять актуальную информацию о статусе своих рейсов у авиаперевозчиков. На данный момент проводится комплекс необходимых мероприятий для скорейшего восстановления нормальной работы аэропорта.

До этого российские авиаперевозчики выступили с инициативой по корректировке маршрутов полетов в южных регионах страны. Авиакомпании рассчитывают на смягчение действующих ограничений и предлагают конкретные меры для увеличения объема пассажирских перевозок.

