Аэропорт российского города объявил о прекращении работы

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов аэропорт Сочи объявил о введении временных ограничений в работе. О дальнейших изменениях в режиме функционирования пассажиров должны уведомить авиакомпании.

Граждане также могут отслеживать информацию по своему рейсу на онлайн-табло в здании аэропорта. Необходимая информация будет публиковаться в чат-ботах воздушной гавани и объявляться громкоговорителем в терминале.

Незадолго до этого мэр Сочи Андрей Прошунин предупредил, что в городе работают системы противовоздушной обороны. По его информации, отражается атака беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил о взрывах над Сочи и работающей тревожной сирене. Очевидцы рассказали каналу, что сейчас работают системы противовоздушной обороны, и уже сбито несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. SHOT утверждает, что в сочинском аэропорту объявлен план «Ковер». В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.