Очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Сочи SHOT: в Сочи прогремело около 10 взрывов

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил о взрывах над Сочи и работающей тревожной сирене. Очевидцы сообщили каналу, что сейчас работают системы противовоздушной обороны, и уже сбито несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

SHOT утверждает, что в сочинском аэропорту объявлен план «Ковер». В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.

Мэр города Андрей Прошунин в Telegram-канале объявил угрозу атаки беспилотников. Он посоветовал согражданам укрыться в помещениях без окон, и не использовать на улицах в качестве укрытия автомобили. Прошунин предложил переждать атаку дронов в цокольных этажах зданий, на подземных переходах и парковках.

Ранее стало известно, что системы противовоздушной обороны в течение двух часов уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа над территориями российских приграничных регионов. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, воздушная атака была отражена с 21:00 до 23:00 по московскому времени. Наибольшее количество воздушных целей было нейтрализовано в небе над Воронежской областью, где сбили девять беспилотников, и над Белгородской областью, где уничтожили восемь аппаратов. Над Брянской областью перехватили шесть дронов.