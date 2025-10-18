Российские силы сбили 29 украинских дронов за два часа

Системы противовоздушной обороны в течение двух часов уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа над территориями российских приграничных регионов, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. Воздушная атака была отражена с 21:00 до 23:00 по московскому времени.

Наибольшее количество воздушных целей было нейтрализовано в небе над Воронежской областью, где сбили девять беспилотников, и над Белгородской областью, где уничтожили восемь аппаратов. Над Брянской областью перехватили шесть дронов.

Еще два беспилотника сбили над Волгоградской областью и два над Орловской областью. По одному дрону уничтожили над Курской и Ростовской областями.

Ранее сообщалось, что средства ПВО за три часа — с 14:00 до 17:00 мск — сбили четыре украинских дрона над регионами России. Два БПЛА пытались атаковать Белгородскую область и по одному — Брянскую и Курскую области.

До этого в ночь на 17 октября ПВО сбили более 60 беспилотников ВСУ в небе над Россией. Массированной атаке с воздуха подверглись шесть регионов, а также акватория Черного моря. Больше половины — 32 БПЛА — удалось уничтожить над территорией Республики Крым.