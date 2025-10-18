Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 00:46

Российские силы сбили 29 украинских дронов за два часа

Минобороны РФ: средства ПВО сбили 29 беспилотников над семью регионами страны

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Системы противовоздушной обороны в течение двух часов уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа над территориями российских приграничных регионов, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. Воздушная атака была отражена с 21:00 до 23:00 по московскому времени.

Наибольшее количество воздушных целей было нейтрализовано в небе над Воронежской областью, где сбили девять беспилотников, и над Белгородской областью, где уничтожили восемь аппаратов. Над Брянской областью перехватили шесть дронов.

Еще два беспилотника сбили над Волгоградской областью и два над Орловской областью. По одному дрону уничтожили над Курской и Ростовской областями.

Ранее сообщалось, что средства ПВО за три часа — с 14:00 до 17:00 мск — сбили четыре украинских дрона над регионами России. Два БПЛА пытались атаковать Белгородскую область и по одному — Брянскую и Курскую области.

До этого в ночь на 17 октября ПВО сбили более 60 беспилотников ВСУ в небе над Россией. Массированной атаке с воздуха подверглись шесть регионов, а также акватория Черного моря. Больше половины — 32 БПЛА — удалось уничтожить над территорией Республики Крым.

атаки
ВСУ
ПВО
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Больницу в Стерлитамаке перевели на особый режим
ЕС призвали перестать вести себя так, будто он находится в состоянии войны
«Две из них погибли»: беспощадное Солнце сожгло кометы за несколько часов
Очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Сочи
Трамп после переговоров дал Зеленскому дельный совет
Трамп намекнул Зеленскому, что Tomahawk останутся в США
Приметы 18 октября: Харитины — холстины и домашние работы
Брат короля Великобритании Карла III отказался от титула герцога Йоркского
Зеленский предложил Трампу неравноценный обмен оружием
Российские силы сбили 29 украинских дронов за два часа
Гороскоп на 18 октября: путешествия для Скорпионов и романтика для Дев
Фаза Луны сегодня, 18 октября: день удачи для ученых и озарений для всех
«Твоя мама»: в Белом доме ответили, кто выбрал место встречи Путина и Трампа
Самолеты внезапно «пропали» над одним из российских городов
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 18 октября 2025 года
«Он не хочет связываться»: Трамп завершил речь нецензурной фразой о Мадуро
В Белом доме рассказали, чем кормили Зеленского на рабочем обеде
Поездка к бандеровцам, обвинения в педофилии: куда пропал Жан-Клод Ван Дамм
Определен лучший гонщик в первой практике Гран-при США «Формулы-1»
Переговоры Трампа и Зеленского в Белом доме: итоги и заявления
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.