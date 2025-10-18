Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 10:50

Москву завалит снегом по колено? Погода в столице в субботу, 18 октября

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве ожидаются по-осеннему ненастные выходные, сообщают синоптики. Какая погода в столице будет в субботу, 18 октября, правда ли выпадет снега по колено, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 18 октября

По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в субботу атмосфера большей части европейской территории России будет находиться в неустойчивом состоянии. Ожидается преобладание пасмурной и дождливой погоды, на севере с переходом в смешанное агрегатное состояние (снег с дождем. — NEWS.ru), снега в чистом виде не ожидается. Исключением станут северо-запад и юг нашей страны, где в зоне антициклонов день будет погожим.

«В столице нашей Родины сегодня под влиянием циклона с запада сохранится пасмурная погода, небольшой дождь. Ветер северо-восточный, восточный, 3–8 м/с. Температура воздуха плюс 6–9 градусов, что соответствует климатической норме. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 750 мм рт. ст. В воскресенье так же по-осеннему ненастно и на градус-другой холоднее. Обычная октябрьская осень!» — написал синоптик.

Ранее Тишковец отметил, что пока рано менять летнюю резину на зимнюю.

«Что касается вопроса, когда отправляться на шиномонтаж. По мне, так еще преждевременно. По климату в Москве среднесуточная температура воздуха становится ниже плюс 5 начиная с 20 октября, по прогнозам — позже. Самое оптимальное решение на смену авторезины — финал октября, когда среднесуточная температура воздуха станет устойчиво ниже критериальных 5 градусов», — пояснил он.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в последние дни в Москву пришло потепление. Однако в воскресенье и понедельник похолодает — ночью 19 октября температура составит от 0 до 5 градусов, а в ночь на 20 октября — от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем воздух прогреется до 5–6 градусов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 18 октября

По данным ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сегодня Санкт-Петербург будет под влиянием гребня скандинавского антициклона. Вытянувшись в широтном направлении, он сохранит в регионе малооблачную и сухую погоду и поможет солнечным лучам быстро компенсировать ночные потери тепла.

Температура воздуха в городе составит плюс 6–8 градусов, в Ленинградской области — плюс 3–8 градусов, ветер северо-западный, 2–7 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

В воскресенье в Петербурге без осадков, ночью 0 — минус 2 градуса, днем — плюс 6–8 градусов.

погода
прогнозы
новости
Москва
