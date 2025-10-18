Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 октября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 18 октября?
Какие регионы ВСУ атаковали ночью 18 октября
В ночь на 18 октября над территорией Воронежа и четырех районов Воронежской области силами противовоздушной обороны были обнаружены и уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале, угроза непосредственного удара в нескольких муниципальных образованиях отменена.
Губернатор уточнил, что угроза удара беспилотников отменена непосредственно в Воронеже, а также в Острогожском и Лискинском районах. По предварительной информации, в результате инцидента отсутствуют пострадавшие и разрушения.
В то же время режим опасности атаки БПЛА продолжает действовать на всей территории Воронежской области. Системы ПВО остаются в состоянии повышенной готовности для своевременного реагирования на возможные новые угрозы.
Кроме того, ночью в субботу Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил о взрывах над Сочи и работающей тревожной сирене. Очевидцы сообщили каналу о работе сил противовоздушной обороны и уже сбитых нескольких беспилотниках ВСУ.
SHOT утверждает, что в сочинском аэропорту объявлен план «Ковер». В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.
Мэр города Андрей Прошунин ранее в Telegram-канале объявил угрозу атаки беспилотников. Он посоветовал согражданам укрыться в помещениях без окон и не использовать на улицах в качестве укрытия автомобили. Прошунин предложил переждать атаку дронов в цокольных этажах зданий, на подземных переходах и парковках.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что специалисты занимаются ликвидацией последствий атаки БПЛА, в результате которой ряд населенных пунктов Краснояружского и Ракитянского районов остались без света.
По данным главы региона, в результате атаки беспилотника ВСУ поврежден объект инфраструктуры.
«Ряд населенных пунктов Краснояружского и Ракитянского районов временно остается без света… В настоящий момент аварийные службы занимаются ликвидацией последствий», — написал Гладков в Telegram-канале.
Как ВСУ атаковали Россию ранее
В ночь на 17 октября украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на шесть регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 61 дрон, в том числе шесть — над акваторией Черного моря.
Больше всего беспилотных аппаратов — 32 — были уничтожены над Крымом, еще 13 — над Ростовской областью. Система ПВО подавила пять воздушных целей над Брянской, по две — над Тульской и Московской, одну — над Курской областями.
Накануне вечером противник запустил по территории РФ 23 беспилотника, отметили в Минобороны.
В Крыму несколько электроподстанций получили повреждения в результате атаки беспилотников ВСУ, заявил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, специалисты проводят восстановительные работы. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.
На полуострове ожидаются перебои с электроснабжением. Кроме того, не исключены локальные отключения на распределительных сетях, которые вызваны нарушениями в работе коммутационного оборудования на сетях Красноперекопского, Джанкойского и Сакского районов.
Рано утром 17 октября в Сочи были задействованы системы противовоздушной обороны для отражения ракетной атаки, сообщил мэр города Андрей Прошунин. Сведений о повреждениях инфраструктуры, жертвах и пострадавших не поступало.
Как утверждают местные жители, над Адлером прогремело около трех взрывов.
Российское военное ведомство не комментировало информацию о ракетной атаке ВСУ на Сочи.
Читайте также:
Переговоры Трампа и Зеленского в Белом доме: итоги и заявления
«Искандер» сорвал атаку на Россию: удары по Украине 17 октября, потери ВСУ
Киев в панике от русской Одессы: за что хотят лишить гражданства мэра