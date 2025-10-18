Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 октября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 18 октября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 18 октября

В ночь на 18 октября над территорией Воронежа и четырех районов Воронежской области силами противовоздушной обороны были обнаружены и уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале, угроза непосредственного удара в нескольких муниципальных образованиях отменена.

Губернатор уточнил, что угроза удара беспилотников отменена непосредственно в Воронеже, а также в Острогожском и Лискинском районах. По предварительной информации, в результате инцидента отсутствуют пострадавшие и разрушения.

В то же время режим опасности атаки БПЛА продолжает действовать на всей территории Воронежской области. Системы ПВО остаются в состоянии повышенной готовности для своевременного реагирования на возможные новые угрозы.

Кроме того, ночью в субботу Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил о взрывах над Сочи и работающей тревожной сирене. Очевидцы сообщили каналу о работе сил противовоздушной обороны и уже сбитых нескольких беспилотниках ВСУ.

SHOT утверждает, что в сочинском аэропорту объявлен план «Ковер». В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.

Мэр города Андрей Прошунин ранее в Telegram-канале объявил угрозу атаки беспилотников. Он посоветовал согражданам укрыться в помещениях без окон и не использовать на улицах в качестве укрытия автомобили. Прошунин предложил переждать атаку дронов в цокольных этажах зданий, на подземных переходах и парковках.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что специалисты занимаются ликвидацией последствий атаки БПЛА, в результате которой ряд населенных пунктов Краснояружского и Ракитянского районов остались без света.

По данным главы региона, в результате атаки беспилотника ВСУ поврежден объект инфраструктуры.

«Ряд населенных пунктов Краснояружского и Ракитянского районов временно остается без света… В настоящий момент аварийные службы занимаются ликвидацией последствий», — написал Гладков в Telegram-канале.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 17 октября украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на шесть регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 61 дрон, в том числе шесть — над акваторией Черного моря.

Больше всего беспилотных аппаратов — 32 — были уничтожены над Крымом, еще 13 — над Ростовской областью. Система ПВО подавила пять воздушных целей над Брянской, по две — над Тульской и Московской, одну — над Курской областями.

Накануне вечером противник запустил по территории РФ 23 беспилотника, отметили в Минобороны.

В Крыму несколько электроподстанций получили повреждения в результате атаки беспилотников ВСУ, заявил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, специалисты проводят восстановительные работы. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

На полуострове ожидаются перебои с электроснабжением. Кроме того, не исключены локальные отключения на распределительных сетях, которые вызваны нарушениями в работе коммутационного оборудования на сетях Красноперекопского, Джанкойского и Сакского районов.

Рано утром 17 октября в Сочи были задействованы системы противовоздушной обороны для отражения ракетной атаки, сообщил мэр города Андрей Прошунин. Сведений о повреждениях инфраструктуры, жертвах и пострадавших не поступало.

Как утверждают местные жители, над Адлером прогремело около трех взрывов.

Российское военное ведомство не комментировало информацию о ракетной атаке ВСУ на Сочи.

