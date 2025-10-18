Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 07:30

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 октября

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 18 октября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 18 октября

В ночь на 18 октября над территорией Воронежа и четырех районов Воронежской области силами противовоздушной обороны были обнаружены и уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов. Как сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале, угроза непосредственного удара в нескольких муниципальных образованиях отменена.

Губернатор уточнил, что угроза удара беспилотников отменена непосредственно в Воронеже, а также в Острогожском и Лискинском районах. По предварительной информации, в результате инцидента отсутствуют пострадавшие и разрушения.

В то же время режим опасности атаки БПЛА продолжает действовать на всей территории Воронежской области. Системы ПВО остаются в состоянии повышенной готовности для своевременного реагирования на возможные новые угрозы.

Кроме того, ночью в субботу Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил о взрывах над Сочи и работающей тревожной сирене. Очевидцы сообщили каналу о работе сил противовоздушной обороны и уже сбитых нескольких беспилотниках ВСУ.

SHOT утверждает, что в сочинском аэропорту объявлен план «Ковер». В Министерстве обороны России эту информацию не комментировали.

Мэр города Андрей Прошунин ранее в Telegram-канале объявил угрозу атаки беспилотников. Он посоветовал согражданам укрыться в помещениях без окон и не использовать на улицах в качестве укрытия автомобили. Прошунин предложил переждать атаку дронов в цокольных этажах зданий, на подземных переходах и парковках.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что специалисты занимаются ликвидацией последствий атаки БПЛА, в результате которой ряд населенных пунктов Краснояружского и Ракитянского районов остались без света.

По данным главы региона, в результате атаки беспилотника ВСУ поврежден объект инфраструктуры.

«Ряд населенных пунктов Краснояружского и Ракитянского районов временно остается без света… В настоящий момент аварийные службы занимаются ликвидацией последствий», — написал Гладков в Telegram-канале.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 17 октября украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на шесть регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 61 дрон, в том числе шесть — над акваторией Черного моря.

Больше всего беспилотных аппаратов — 32 — были уничтожены над Крымом, еще 13 — над Ростовской областью. Система ПВО подавила пять воздушных целей над Брянской, по две — над Тульской и Московской, одну — над Курской областями.

Накануне вечером противник запустил по территории РФ 23 беспилотника, отметили в Минобороны.

В Крыму несколько электроподстанций получили повреждения в результате атаки беспилотников ВСУ, заявил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, специалисты проводят восстановительные работы. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

На полуострове ожидаются перебои с электроснабжением. Кроме того, не исключены локальные отключения на распределительных сетях, которые вызваны нарушениями в работе коммутационного оборудования на сетях Красноперекопского, Джанкойского и Сакского районов.

Рано утром 17 октября в Сочи были задействованы системы противовоздушной обороны для отражения ракетной атаки, сообщил мэр города Андрей Прошунин. Сведений о повреждениях инфраструктуры, жертвах и пострадавших не поступало.

Как утверждают местные жители, над Адлером прогремело около трех взрывов.

Российское военное ведомство не комментировало информацию о ракетной атаке ВСУ на Сочи.

Читайте также:

Переговоры Трампа и Зеленского в Белом доме: итоги и заявления

«Искандер» сорвал атаку на Россию: удары по Украине 17 октября, потери ВСУ

Киев в панике от русской Одессы: за что хотят лишить гражданства мэра

ВСУ
атаки
Россия
регионы
Сочи
Воронежская область
ПВО
БПЛА
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Роспатенте озвучили, зачем иностранные бренды регистрируют в РФ знаки
«Россия выйдет в мировые лидеры»: астролог о Ельцине, Украине и шарлатанах
Бригада дезертиров, «рыбалка» на дроны ВСУ: новости СВО к утру 18 октября
Квашеная капуста: топ-9 рецептов на зиму
«Мы вынуждены»: на Украине признались, что применяют ЗРК над городами
«Напряженная встреча»: в США раскрыли, как прошла беседа Трампа с Зеленским
На Украине «испарилось» почти полмиллиона единиц оружия с начала СВО
Высокопоставленные военные лишились своих мест в Китае
Подполковник раскрыл реакцию Зеленского на встречу Путина и Трампа
Силы ПВО отразили ночную атаку ВСУ на российские регионы
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 октября: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 октября
Западные страны «жертвуют» Украине оружие времен Второй мировой войны
Вкуснейшая морковь по-корейски: остро, ароматно, просто и очень вкусно
«Сделает Россию сильнее»: Орбан об исходе конфликта на Украине
Командир «Ахмата» раскрыл, что каждый день происходит в Сумской области
«Нужно набраться терпения»: Овечкин забросил первую шайбу в сезоне НХЛ
С кленовым сиропом: запекаем свеклу в духовке — создаем сладкий вечер
Алгоритм получения пенсионных накоплений предложили упростить
Где мороз −26, а где тепло +18: прогноз погоды в РФ на неделю 20–26 октября
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.