Киев в панике от русской Одессы: за что хотят лишить гражданства мэра

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что его могут лишить украинского гражданства. По словам градоначальника, предлогом для украинских властей может стать якобы наличие у него гражданства России. По мнению экспертов, руководство страны готовится «зачистить политическую поляну» от всех сил, которые оно не считает полностью подконтрольными. К чему это приведет и почему эта история наглядно показывает реальный настрой одесситов — в материале NEWS.ru.

В чем именно обвиняют мэра Одессы

О том, что он может лишиться украинского паспорта, заявил в социальных сетях сам Труханов. По его словам, все дело в давней истории о том, что у него якобы есть российское гражданство.

«Я не обратил бы на нее внимания, если бы не узнал, что на комиссии планируют рассмотреть вопрос о лишении меня украинского гражданства из-за якобы наличия российского», — сказал Труханов. Он заверил, что это не что иное, как провокация, и «что по данной ситуации проводит и свою собственную проверку».

По данным украинских СМИ, комиссия при президенте Украины уже приняла решение о лишении Труханова гражданства. В случае утверждения главой государства это будет означать автоматическое прекращение его полномочий.

По словам бывшего депутата Верховной рады Спиридона Килинкарова, истории с «российским гражданством уже более 10 лет». Он уверен, что нынешняя атака на Труханова вызвана желанием президента Украины Владимира Зеленского и его окружения переформатировать политическое поле Украины.

«О том, что у мэра Одессы российское гражданство, говорили еще в 2015 году. Так это или нет, я не знаю, но сейчас идет атака не только на Труханова, но и на мэра Киева Виталия Кличко, и других региональных лидеров, и органы местного самоуправления вообще. Это связано с желанием Зеленского установить там военно-гражданские администрации», — сказал Килинкаров NEWS.ru.

Что хочет сделать с Одессой киевский режим

Киев вообще хотел лишить полномочий местные органы власти, в частности одесские, и признать Одессу прифронтовой зоной, сообщил Килинкаров. «Это делается в рамках подготовки к возможным выборам, центральная власть пытается зачистить вообще все политическое поле, чтобы не оставить ни одного, в ком они хоть как-то сомневаются. Это элемент внутриполитической борьбы. И в ней будут использоваться и фейки, и спекуляции на тему российского паспорта», — уверен бывший депутат Рады.

По словам депутата Госдумы уроженца Одессы Анатолия Вассермана, давление на Труханова связано не только с предвыборными расчетами офиса Зеленского. «Сама Одесса для них — совершенно чуждый элемент. Собственно, для них чуждым является большинство жителей Украины, поскольку это большинство — русское», — сказал Вассерман NEWS.ru.

Он указал, что «Труханов старается прогибаться перед властью, но все-таки не во всем».

«У него, скорее всего, есть желание остаться мэром Одессы и после ликвидации террористической организации „Украина“. А для этого ему, очевидно, нужно соответствовать если не всем желаниям жителей города, то, по крайней мере, самым ярко выраженным. Поэтому он, например, время от времени протестует против сноса знаковых памятников, довольно долго сопротивлялся навязыванию одесским улицам различных антиисторических названий и так далее», — перечислил парламентарий.

Таким образом, Труханов в глазах властей в Киеве выглядит «антиукраинским», пояснил Вассерман. «По понятиям этой организации, „антиукраинская“ практически вся Украина, даже ее история, если она содержит яркие эпизоды, так или иначе связанные с русскостью большинства украинцев. И, конечно, для самих террористов это крайне раздражающий фактор. Так что Труханов, конечно, может пытаться сделать вид, что он для них свой, но они-то прекрасно понимают, что для них практически никто на Украине не свой», — сказал депутат.

Политолог Михаил Павлив подтвердил NEWS.ru, что «давление на русскоязычных, русскокультурных и русских людей нарастает».

«Никакой политической надстройки, никакой политической силы, которая бы защищала их интересы, на Украине, по крайней мере контролируемой Киевом, нет и быть не может. Соответственно, люди либо ушли во внутреннюю эмиграцию, либо находятся в отчаянии, либо обдумывают, каким образом покинуть Одессу, — те, кто имеет такую возможность», — рассказал Павлив. Тем не менее, по его словам, «русских людей там по-прежнему много, а людей русской культуры и русского языка — еще больше».

Чем обернется для Киева давление на Одессу

Во главе военно-гражданских администраций ставят людей, у которых нет абсолютно никакого опыта управления хозяйством, рассказал Килинкаров. «Это негативно сказывается на регионах. Политическая составляющая доминирует над здравым смыслом, поэтому я не удивлюсь, если завтра, например, Рада примет решение о том, что Одесская область — это зона боевых действий. И никакие органы местного самоуправления уже работать не будут. Там будет военно-гражданская администрация, и все полномочия перейдут ей», — пояснил он.

По словам директора Центра стратегической конъюнктуры Александра Воробьева, отказав одесситам в праве формировать собственную региональную власть и превратив город в зону боевых действий, власти Украины получат «самые негативные последствия».

«Пока в городе власть, которую одесситы считают более-менее своей. Приведение к власти бандеровцев-назначенцев, которые неминуемо начнут давить русский характер города, может привести к обратной реакции — появлению масштабного одесского сопротивления», — сказал Воробьев NEWS.ru.

Он напомнил, что многие одесситы воевали в составе Народной милиции ДНР еще с 2014-го. «Именно из Одессы чаще всего приходят кадры, когда люди силой отбивают своих близких у ТЦК при активной поддержке горожан», — добавил политолог.

