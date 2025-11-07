Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 ноября 2025 в 15:22

В Госдуме раскрыли сложность организации подполья на Украине

Вассерман: созданию организованного подполья мешает возникновение ложных ячеек

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Существует старый способ борьбы с подпольем: создание ложных организаций, чтобы выманить и обезвредить тех, кто участвует или хочет участвовать в настоящем подполье, напомнил NEWS.ru. депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, Служба безопасности Украины действует по схожему принципу.

Вероятно, с самого начала СБУ создавала ложные организации, выманивала и уничтожала тех, кто участвовал или желал участвовать в настоящем подполье. Это принцип, на котором была основана знаменитая операция «Трест» еще столетие назад, когда в Россию были выманены и уничтожены видные деятели боевой организации партии эсеров, — рассказал Вассерман.

Создание серьезно работающего подполья — это долгое, сложное и рискованное дело, продолжил депутат.

Для этого требуется полное взаимное доверие всех участников. Достаточно одного человека, усомнившегося в целях и делах подполья, чтобы уничтожили всех, — заключил парламентарий.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что подпольщики из Одессы помешали ВСУ получить боеприпасы из Румынии. Нанесен чувствительный удар по железнодорожной логистике, уточнил Сальдо.

Украина
СБУ
подпольщики
сопротивление
Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
