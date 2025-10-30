Подпольщики в Херсоне готовятся к освобождению города Подпольщики начали формировать кадровый резерв к освобождению Херсона

Пророссийское движение «Херсонское сопротивление» объявило о формировании кадрового резерва для восстановления города после его освобождения Вооруженными силами РФ. В Telegram-канале движения заявили, что это необходимо на случай бегства «заезжих гастарбайтеров», и призвали записываться в него жителей и чиновников.

Когда заезжие гастарбайтеры сбегут, как уже это было в 2022 году, первым делом возникнет вопрос: как восстанавливать и развивать родную Херсонщину? В связи с этим херсонское сопротивление начинает формировать кадровый резерв, — говорится в сообщении.

Участникам резерва обещают не только рабочие места, но и помощь в сохранении имущества, а также полную защиту.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что бойцы Вооруженных сил Украины минируют дома в столице региона, роют окопы и используют жилые здания как укрепления, прикрываясь мирными жителями. По его словам, тактика противника напоминает ту, что использовалась в Артемовске.

До этого военэксперт Андрей Марочко заявил, что водные преграды осложняют операцию по полному освобождению Херсона. При этом российские войска смогли достичь успехов на данном участке фронта, отметил он.