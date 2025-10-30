Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
30 октября 2025 в 15:07

Подпольщики в Херсоне готовятся к освобождению города

Подпольщики начали формировать кадровый резерв к освобождению Херсона

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Пророссийское движение «Херсонское сопротивление» объявило о формировании кадрового резерва для восстановления города после его освобождения Вооруженными силами РФ. В Telegram-канале движения заявили, что это необходимо на случай бегства «заезжих гастарбайтеров», и призвали записываться в него жителей и чиновников.

Когда заезжие гастарбайтеры сбегут, как уже это было в 2022 году, первым делом возникнет вопрос: как восстанавливать и развивать родную Херсонщину? В связи с этим херсонское сопротивление начинает формировать кадровый резерв, — говорится в сообщении.

Участникам резерва обещают не только рабочие места, но и помощь в сохранении имущества, а также полную защиту.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что бойцы Вооруженных сил Украины минируют дома в столице региона, роют окопы и используют жилые здания как укрепления, прикрываясь мирными жителями. По его словам, тактика противника напоминает ту, что использовалась в Артемовске.

До этого военэксперт Андрей Марочко заявил, что водные преграды осложняют операцию по полному освобождению Херсона. При этом российские войска смогли достичь успехов на данном участке фронта, отметил он.

Херсон
подпольщики
резервы
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине вновь призвали к ужесточению принудительной мобилизации
Назван минимальный доход для одобрения ипотеки в 2025 году
«Внезапные наследники» обманом заполучили квартиру умершей петербурженки
Российские музыкальные дроны кружат над позициями ВСУ под «Сектор Газа»
Роман с дочерью Кинчева, сын от Пожарской, Асмус: все о женщинах Янковского
Студента нашли мертвым рядом с банкой с химвеществом
У экс-владельцев «макаронной империи» отсудили квартиры
Военэксперт ответил, использует ли РФ все возможности при ударах по Украине
В России заметили, что Трамп покинул встречу с Си Цзиньпином расстроенным
Директор театра имени Вахтангова рассказал о заветной мечте Меньщикова
Появились признаки разворота Латинской Америки лицом к США
В «Буревестнике» увидели прямую угрозу неприкосновенности США
Бестемьянова заявила, что ждет возвращения Валиевой после дисквалификации
Киберполицейские объяснили, когда нужно отказаться от иностранных принтеров
Tesla отзовет более 6 тысяч электропикапов из-за одной проблемы
Купянск попал в петлю, сбегут ли ВСУ из Покровска? Как идет наступление РФ
Турецкие секреты: 7 блюд, которые покорят вашу семью с первого укуса
Массовым отравлением в петербургском колледже занялись следователи
Россиян предупредили об опасности покупки машин по «серым» схемам
Под Волгоградом перевернулась Lada с пьяным водителем
Дальше
Самое популярное
Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол
Общество

Картофель по-генеральски: простое горячее блюдо с курицей на ужин или праздничный стол

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно
Москва

Налет дронов ВСУ на Москву ночью 29 октября: взрывы, что известно

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой
Общество

Ужин с фаршем в одной сковороде на всю семью: тефтели с картошкой и подливой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.