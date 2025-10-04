Группа «смуглых» наемников попала под удар под Харьковом Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по расположению наемников под Харьковом

Вооруженные силы России ударили по расположению иностранных наемников и тренировочным лагерям украинской армии в Харьковской области, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, которые приводит РИА Новости, целями ВС РФ также выступили склады техники противника. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Удары по пригородам Харькова и ПВД, в том числе со «смуглыми» наемниками. Тренировочные лагеря и склады техники — основные цели, — сказал Лебедев.

Подпольщик добавил, что российские войска также поразили скопление украинской техники в подконтрольном Киеву Краматорске в Донецкой Народной Республике и в селе Покровское Днепропетровской области. Кроме того, в Черниговской области под удар попали узлы энергоснабжения и склады, используемые противником для переброски резервов.

Ранее появилась информация, что украинские военные нанесли удар по дому, в подвале которого укрывались мирные жители. Момент атаки зафиксировал российский FPV-дрон. Выживших среди тех, кто прятался от противника, не оказалось.