04 октября 2025 в 09:02

ВСУ ударили по прятавшимся в подвале мирным жителям Купянска

Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины нанесли удар по дому, в подвале которого укрывались мирные жители, заявил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, момент атаки зафиксировал FPV-дрон ВС РФ.

Наш оператор БПЛА, который отправил «птичку» на задачу, не долетел до места, поскольку пришлось ее развернуть в сторону горящего дома, где, по нашим данным, прятались мирные. На подлете стало ясно, что противник по ним нанес удар, — отметил собеседник агентства.

Российский дрон приземлили на удаленном участке, а к месту трагедии направили штурмовые группы. Однако приблизиться к разрушенному дому российским бойцам не позволили украинские беспилотники. Выживших среди тех, кто прятался от ВСУ, не оказалось.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области младшие командиры ВСУ умышленно разрешают военнослужащим самовольно покидать расположение своих частей. Такая практика обусловлена невозможностью выполнения боевых задач, поставленных перед подразделениями.

До этого стало известно, что потери украинской армии за прошедшие сутки составили порядка 1440 военнослужащих. Согласно данным Минобороны РФ, в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника превысили 200 человек, а группировка «Центр» ликвидировала около 530 солдат ВСУ.

Купянск
ВСУ
дроны
мирные жители
