17 октября 2025 в 23:56

Переговоры Трампа и Зеленского в Белом доме: итоги и заявления

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: Yuri Gripas/POOL/Global Look Press

В Белом доме завершилась встреча американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Что обсуждали политики, передаст ли Вашингтон Киеву ракеты Tomahawk?

Что известно о переговорах Трампа и Зеленского в Белом доме

Президент США Дональд Трамп встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. Переговоры продолжались около полутора часов и проходили в закрытом формате.

Телеканал Fox News опубликовал кадры, как Владимир Зеленский выходит из Белого дома в сопровождении сотрудницы аппарата администрации президента США. Вскоре, как ожидается, он даст пресс-конференцию.

Перед началом переговоров главы государств провели небольшую пресс-конференцию. На ней Дональд Трамп заявил, что готовящаяся встреча с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште может пройти при участии Владимира Зеленского, но формат еще не определен.

Что Трамп и Зеленский обсудили на встрече

На встрече с Трампом проявил интерес к идее строительства туннеля между Россией и Аляской. Он также выразил сомнения относительно срочной отправки крылатых ракет Tomahawk в Киев. В то же время глава Пентагона Пит Хегсет был замечен в галстуке цветов российского флага.

«США самим нужны эти ракеты. Удары по территории России приведут к эскалации. Надеемся закончить этот конфликт до передачи Tomahawk», — озвучил Трамп свою позицию по итогам встречи.

При этом Зеленский во время беседы с президентом США предложил американцам украинские дроны в обмен на американские крылатые ракеты Tomahawk.

«Если вы хотите поразить военную цель, вам нужны тысячи дронов. Они используются вместе с такими ракетами. Украина имеет тысячи беспилотников, но у нас нет Tomahawk. Вот почему нам нужны Tomahawk. Но США имеют очень мощное производство, Tomahawk и другие ракеты, очень мощные ракеты, но они могут иметь наши беспилотники. Мы предлагаем сделку США. Мы даем им дроны, а они нам — Tomahawk и другое вооружение», — сказал Зеленский.

Также в ходе переговоров Трамп подтвердил подготовку к двусторонней встрече с Владимиром Путиным в Венгрии, отметив, что российский лидер ему нравится. При этом Зеленский, по словам Трампа, «будет на связи». Украинский президент, в свою очередь, предложил обмен дронов на ракеты, на что Трамп выразил заинтересованность.

Отвечая на вопрос о будущих границах Украины, американский лидер заявил, что никогда нельзя знать, что будет. Также Трамп отдельно прокомментировал внешний вид Зеленского, подчеркнув, что политик одет стильно.

Читайте также:

Бандит Лысак стал главой Одессы: как Зеленский меняет «элиту» Украины

Зеленского высмеяли в США, Пугачеву призвали сделать иноагентом: что дальше

Разговор Путина и Трампа: что они обсуждали, главные заявления

Украина
США
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
переговоры
СВО
