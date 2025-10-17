Бандит Лысак стал главой Одессы: как Зеленский меняет «элиту» Украины

Президент Украины Владимир Зеленский учредил в Одессе военную администрацию. Ее главой стал Сергей Лысак, ранее возглавлявший аналогичный орган в Днепропетровской области. Кандидатура Лысака у многих вызвала вопросы: по информации украинских СМИ, он связан с криминалом, а также попадал в скандалы, связанные с коррупцией и мобилизацией. Почему назначение нового одесского главы опасно не только для Украины, но и для России — в материале NEWS.ru.

Что известно о назначении Лысака

14 октября Зеленский лишил гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, обвиненного в наличии российского паспорта. После этого чиновник автоматически потерял право занимать пост градоначальника.

После отставки мэра президент Украины объявил об учреждении городской военной администрации. Ее главой он назначил Сергея Лысака, с 2023 года руководившего обладминистрацией в Днепропетровске. До этого чиновник на протяжении полугода был начальником днепропетровского управления Службы безопасности Украины, в 2022 году ему присвоили звание бригадного генерала.

Историк-источниковед, политолог Юрий Якорь в беседе с NEWS.ru связал отставку Труханова и назначение Лысака с попыткой Зеленского сосредоточить в своих руках финансовые потоки, идущие через Одессу.

«Зачем Зеленскому иметь во власти и на ключевых постах кого-то, кто смотрит не в его сторону и не в его рот? Через Одессу идут легальные и нелегальные финансовые потоки, а излишне самостоятельная фигура, которая эти потоки может как-то по-своему перенаправить, Зеленскому абсолютно не нужна», — подчеркнул он.

Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что известно о Сергее Лысаке

Лысак — одна из самых неоднозначных фигур в украинской политике. Местный оппозиционный ресурс ОРД, который специализируется на деятельности силовых ведомств страны, сообщал о тесных связях новоиспеченного главы Одесской горадминистрации с одной из крупнейших ОПГ Украины — «Девяткой». В соцсетях появлялись совместные фото Лысака с ее главарем Игорем Хромовым, известным под прозвищем Лягушка. Подконтрольная ему структура, по данным прессы, курирует деятельность мошеннических кол-центров. При этом тесные связи у Лысака и с главой СБУ Василием Малюком, которого называют его кумом.

Лысака также подозревали в сокрытии имущества: к примеру, в его декларации за 2022 год не было указано наличие личного автомобиля. При этом у чиновника есть водитель Георгий Скорохватов, который после назначения «патрона» в Днепропетровск был оформлен советником, а затем трудоустроен в местное коммунальное предприятие. Вскоре Скорохватова призвали на службу в Нацгвардию, однако на самом деле он продолжил исполнять обязанности шофера у Лысака. Когда об этом узнали СМИ, водителя перевели на должность одного из охранников чиновника.

Политолог и историк Владимир Скачко в беседе с NEWS.ru назвал Лысака военным преступником, на котором «негде ставить клеймо».

«Его политическая, человеческая, военная, любая судьба зависит от существования режима Зеленского. При любом другом раскладе он окажется либо на виселице, либо на всю жизнь в тюрьме. Такой человек Зеленскому нужен, он самая надежная опора режиму, который переживает агонию, но хочет сохраниться», — подчеркнул Скачко.

По словам Якоря, назначение Лысака свидетельствует об особом отношении Зеленского к неонацистам из Днепропетровской области.

Сергей Лысак, Владимир Зеленский Фото: Handout/Ukrainian Presidential/Global Look Press

«Он любит этот регион как ключевую точку украинского национализма. Например, туда же избрался Дмитрий Ярош, один из главарей „Правого сектора“ (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru)», — напомнил историк.

Чем назначение Лысака опасно для Украины

Скачко считает, что назначение Лысака — опасный прецедент, после которого аналогичных назначений можно ждать и в других регионах Украины.

«Зеленский удачно „обкатал“ схему подавления последнего очага сопротивления, который был на Украине, — так называемое местное самоуправление, которое формируется не указами президента, а на выборах. В первую очередь это выборы мэров. Мэры — это люди, которые реально опирались на поддержку народа. А теперь легко можно „нарисовать“ любому неугодному мэру двойное гражданство. Прокатило в Одессе, значит, прокатит везде», — сделал вывод эксперт.

Политолог напомнил, что в СБУ Лысак специализировался на диверсионной деятельности. Это может создать угрозу для находящегося «по соседству» с Одессой Приднестровья и размещенного там миротворческого контингента РФ.

«Он действительно один из мастеров диверсий и провокаций. И если Лысаку будет поставлена задача „провокации в Приднестровье“, он выполнит абсолютно все, чтобы такую провокацию создать», — подчеркнул политолог.

Якорь в свою очередь не исключил, что в самой Одессе может начаться террор против мирного населения: «Самый первый и выгодный для Украины метод — это, конечно, усиление деятельности ТЦК. Это решит сразу две задачи: и предоставит новое пушечное мясо для ВСУ, и позволит „удалить“ антирежимных и пророссийских оппозиционеров».

Однако, по мнению политолога, подобные действия могут привести и к обратному эффекту, то есть к фактическому бунту.

Фото: Oleg Pereverzev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Люди „почему-то“ не очень хотят умирать на фронте. А уж тем более умирать так, чтобы оказаться в ростовском рефрижераторе без „похоронных“ выплат родным», — заключил историк.

