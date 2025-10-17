Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 08:29

«Будет террор»: в Одессе раскрыли, чего ждать от нового главы администрации

Жители Одессы боятся, что новый глава администрации начнет искать подпольщиков

Сергей Лысак Сергей Лысак Фото: Oliver Berg/dpa/Global Look Press

В Одессе распространяются опасения, что новый руководитель городской военной администрации Сергей Лысак начнет активные поиски пророссийских подпольных групп, заявила местная жительница в беседе с корреспондентом РИА Новости. По ее мнению, предстоящие события можно охарактеризовать как настоящий террор.

Будет просто террор. Я так думаю, что этот эсбэушник днепровский, он нацист, и тут начнут искать коллаборационистов, и начнут качать подполье, а здесь очень, очень сильное подполье, в Одессе, это все знают. Они начнут качать, начнут вытаскивать людей, — сказал собеседник агентства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова. Данное решение лишает его возможности занимать пост руководителя города. Также украинского гражданства лишились бывший член Верховной рады Олег Царев и балетный артист Сергей Полунин.

Политолог Иван Мезюхо выразил уверенность, что после отстранения мэра Одессы Геннадия Труханова в городе не произойдет существенных изменений — продолжится практика принудительной мобилизации и украинизации. По его словам, Труханов потерял расположение властей из-за авторитарных методов правления президента Украины.

Одесса
террор
Украина
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Колеса машин внезапно заблокировали у полусотни жителей российского региона
В Крыму зафиксировали повреждения в энергосистеме из-за атаки ВСУ
Силовики задержали пособника действующих в Сирии террористов
Полицейские с помощью дрона задержали убегающих со стройки мигрантов
Стало известно, сколько Макаревич заработал в России за СВО
Лидер восточноевропейской страны анонсировал телефонный разговор с Путиным
Mash: Федосееву-Шукшину экстренно прооперировали
«Пытаются залатать дыры»: в ВСУ массово жалуются на командиров-самодуров
Все о парковках в Екатеринбурге: полный гид для водителей
Евросоюз нарастил поставки удобрений из России, несмотря на пошлины
«Будет террор»: в Одессе раскрыли, чего ждать от нового главы администрации
Во Владивостоке детей эвакуировали из школы из-за телефона
«Он в панике»: для Зеленского запустили обратный отсчет
Парень вырезал ребенка из живота беременной возлюбленной
Двое детей провалились под лед и утонули в российском городе
В Госдуме нашли способ пресечь незаконные турпоходы и восхождения
Отток наемников ВСУ, слив позиций в ДНР: новости СВО к утру 17 октября
На имущество бывшего вице-губернатора Тамбовской области наложили арест
Просто и ягодно: делаем заготовки на зиму с клюквой и брусникой
В России могут появиться доплаты к пенсии за стаж
Дальше
Самое популярное
Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.