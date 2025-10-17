«Будет террор»: в Одессе раскрыли, чего ждать от нового главы администрации

В Одессе распространяются опасения, что новый руководитель городской военной администрации Сергей Лысак начнет активные поиски пророссийских подпольных групп, заявила местная жительница в беседе с корреспондентом РИА Новости. По ее мнению, предстоящие события можно охарактеризовать как настоящий террор.

Будет просто террор. Я так думаю, что этот эсбэушник днепровский, он нацист, и тут начнут искать коллаборационистов, и начнут качать подполье, а здесь очень, очень сильное подполье, в Одессе, это все знают. Они начнут качать, начнут вытаскивать людей, — сказал собеседник агентства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова. Данное решение лишает его возможности занимать пост руководителя города. Также украинского гражданства лишились бывший член Верховной рады Олег Царев и балетный артист Сергей Полунин.

Политолог Иван Мезюхо выразил уверенность, что после отстранения мэра Одессы Геннадия Труханова в городе не произойдет существенных изменений — продолжится практика принудительной мобилизации и украинизации. По его словам, Труханов потерял расположение властей из-за авторитарных методов правления президента Украины.