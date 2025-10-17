Очевидцы рассказали о работе ПВО над Сочи

Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев рассказал о взрывах, прозвучавших над Сочи. По предварительным данным канала, в городе система противовоздушной обороны работает по беспилотным летательным аппаратам Вооруженных сил Украины. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Местные жители рассказали SHOT, что над Адлером прогремело около трех взрывов. Очевидцы сообщили каналу, что слышали характерный звук пролета дронов со стороны Абхазии.

В Сочи работает ПВО, подтвердил в Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин. Системы отражают атаку беспилотников противника.

Все службы приведены в состояние максимальной готовности. Их координирует городской оперативный штаб, — сообщил градоначальник.

Он попросил горожан и туристов сохранять спокойствие. Тех, кто живет рядом с береговой линией, Прошунин призвал ни в коем случае не выходить на улицу.

Ранее сообщалось, что Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в нескольких российских аэропортах. Ограничения затрагивают воздушные гавани в Нижнекамске (Бегишево), Нижнем Новгороде (Стригино), Сочи, Казани, Ярославле (Туношна)