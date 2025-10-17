Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 03:13

Росавиация «убрала» самолеты над еще пятью российскими аэропортами

Росавиация ограничила полеты самолетов над пятью российскими аэропортами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в нескольких российских аэропортах. Ограничения затрагивают воздушные гавани в Нижнекамске (Бегишево), Нижнем Новгороде (Стригино), Сочи, Казани, Ярославле (Туношна), написал в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указал он.

Принятые меры носят временный характер. Безопасность пассажиров и экипажей является приоритетом при организации авиационных перевозок. Информация о сроках действия ограничений и конкретных параметрах будет сообщена дополнительно.

Пассажирам, планирующим вылеты из указанных аэропортов, рекомендуется уточнять информацию о статусе рейсов у авиаперевозчиков. Росавиация продолжает мониторинг ситуации для оперативного принятия решений по возобновлению полноценной работы аэропортов.

Ранее сообщалось, что по той же причине была ограничена работа еще трех российских аэропортов. Речь идет про воздушные гавани Калуги (Грабцево), Самары (Курумоч) и Краснодара (Пашковский). Введенные запреты носят превентивный характер и направлены на минимизацию потенциальных рисков.

