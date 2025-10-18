Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 04:24

Силы ПВО сработали над Воронежем и четырьмя районами области

Гусев: средства ПВО сбили девять дронов в небе над Воронежской областью

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Над территорией Воронежа и четырех районов Воронежской области силами противовоздушной обороны были обнаружены и уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. Он отметил отмену угрозы непосредственного удара в нескольких муниципальных образованиях.

Губернатор уточнил, что угроза удара беспилотников отменена непосредственно в Воронеже, а также в Острогожском и Лискинском районах. По предварительной информации, в результате инцидента отсутствуют пострадавшие и разрушения.

В то же время режим опасности атаки БПЛА продолжает действовать на всей территории Воронежской области. Системы ПВО остаются в состоянии повышенной готовности для своевременного реагирования на возможные новые угрозы.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны в течение двух часов уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа над территориями российских приграничных регионов. Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации обратила внимание, что воздушная атака была отражена с 21:00 до 23:00 по московскому времени. Наибольшее количество воздушных целей было нейтрализовано в небе над Воронежской областью, где сбили девять беспилотников.

