Крымчан предупредили о перебоях со светом после повреждения подстанции

Перебои в электроснабжении ожидаются на территории Крыма после повреждений электроподстанции, написал своем Telegram-канале председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк. Кроме того, на территории региона не исключены локальные отключения на распределительных сетях.

В результате снятия графиков временных ограничений и подачи напряжения на объекты электросетевого хозяйства частично могут быть перебои в электроснабжении, а также локальные отключения в распределительных сетях, — говорится в сообщении.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике повреждено несколько электроподстанций из-за атаки украинских беспилотников. По его словам, специалисты проводят восстановительные работы.

По данным Минобороны России, в ночь на 17 октября силы противовоздушной обороны сбили более 60 беспилотников в небе над Россией. Массированной атаке с воздуха подверглись шесть регионов, а также акватория Черного моря. Больше всего дронов нейтрализовали в Крыму — 32.