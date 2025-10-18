Фаза Луны сегодня, 18 октября: день удачи для ученых и озарений для всех

В 03:16 мск сегодня Луна перейдет в 27-й день лунного цикла. Период предстоит весьма интересный, и на реализацию возможностей, который он предоставляет, у нас будет более суток.
В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна
Фаза Луны сегодня в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске и других городах будет по-прежнему пребывать в четвертой фазе. Это означает, что совсем скоро тонкий серп месяца истает и на несколько ночей воцарится темнота. Ну а пока вместе с Луной подчиняемся строгой и дотошной Деве, которая по-прежнему управляет спутником Земли сегодня.
Полезные советы для 27-х лунных суток
Сегодня день разума и интуиции. Делайте так, как вам кажется верным, не оглядываясь на других. И тогда вас ждут озарения, новые идеи и интересные открытия. Сегодня можно найти решение очень старых проблем, легкий выход из неприятной ситуации или получить важный опыт, который пригодится в будущем.
Здоровье и красота на убывающей Луне
Сегодняшний день не доставит проблем со здоровьем. Даже самые опасные на первый взгляд болезни пройдут быстро и без следа. Для улучшения общего самочувствия и получения положительных эмоций на пользу пойдут водные процедуры: полезно посещать бассейн, баню, сауну, можно заняться закаливанием или принять контрастный душ.
Бизнес и деньги за несколько дней до новолуния
Новые проекты в этот день начинать не стоит, а вот реализация тех, что в работе уже давно, подарит новый интересный опыт. Большую пользу принесут различные дискуссии и обсуждения. Успех ждет ученых и исследователей. В финансовой сфере лучше заняться возвратом долгов, чем извлечением прибыли.
Свадьба и отношения в четвертой четверти лунной фазы
Браки, заключенные в этот день, будут удачными. Однако сама свадьба будет скорее лиричной, чем веселой. В общении с родственниками ожидайте получения неожиданных новостей. Впрочем, почти наверняка они будут полезными или приятными.
Сочетание природного и лунного циклов
В преддверии скорого новолуния рыба сегодня будет клевать плохо. Не удастся наловить даже мальков на поживу кошке. Садоводы могут смело планировать свои дела в соответствии с лунным календарем на октябрь.
Ранее мы рассказали, когда лучше всего квасить капусту в октябре.