Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 00:35

Фаза Луны сегодня, 18 октября: день удачи для ученых и озарений для всех

Фаза Луны сегодня, 18 октября: день удачи для ученых и озарений для всех Фаза Луны сегодня, 18 октября: день удачи для ученых и озарений для всех Фото: Shutterstock/FOTODOM

В 03:16 мск сегодня Луна перейдет в 27-й день лунного цикла. Период предстоит весьма интересный, и на реализацию возможностей, который он предоставляет, у нас будет более суток.

В какой фазе и в каком знаке зодиака пребывает сегодня Луна

Фаза Луны сегодня в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске и других городах будет по-прежнему пребывать в четвертой фазе. Это означает, что совсем скоро тонкий серп месяца истает и на несколько ночей воцарится темнота. Ну а пока вместе с Луной подчиняемся строгой и дотошной Деве, которая по-прежнему управляет спутником Земли сегодня.

Полезные советы для 27-х лунных суток

Сегодня день разума и интуиции. Делайте так, как вам кажется верным, не оглядываясь на других. И тогда вас ждут озарения, новые идеи и интересные открытия. Сегодня можно найти решение очень старых проблем, легкий выход из неприятной ситуации или получить важный опыт, который пригодится в будущем.

Здоровье и красота на убывающей Луне

Сегодняшний день не доставит проблем со здоровьем. Даже самые опасные на первый взгляд болезни пройдут быстро и без следа. Для улучшения общего самочувствия и получения положительных эмоций на пользу пойдут водные процедуры: полезно посещать бассейн, баню, сауну, можно заняться закаливанием или принять контрастный душ.

Бизнес и деньги за несколько дней до новолуния

Новые проекты в этот день начинать не стоит, а вот реализация тех, что в работе уже давно, подарит новый интересный опыт. Большую пользу принесут различные дискуссии и обсуждения. Успех ждет ученых и исследователей. В финансовой сфере лучше заняться возвратом долгов, чем извлечением прибыли.

Свадьба и отношения в четвертой четверти лунной фазы

Браки, заключенные в этот день, будут удачными. Однако сама свадьба будет скорее лиричной, чем веселой. В общении с родственниками ожидайте получения неожиданных новостей. Впрочем, почти наверняка они будут полезными или приятными.

Фаза Луны сегодня 18 октября: доверяем интуиции, ждем озарений Фаза Луны сегодня 18 октября: доверяем интуиции, ждем озарений Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сочетание природного и лунного циклов

В преддверии скорого новолуния рыба сегодня будет клевать плохо. Не удастся наловить даже мальков на поживу кошке. Садоводы могут смело планировать свои дела в соответствии с лунным календарем на октябрь.

Ранее мы рассказали, когда лучше всего квасить капусту в октябре.

фаза луны
лунные календари
астрология
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Больницу в Стерлитамаке перевели на особый режим
ЕС призвали перестать вести себя так, будто он находится в состоянии войны
«Две из них погибли»: беспощадное Солнце сожгло кометы за несколько часов
Очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Сочи
Трамп после переговоров дал Зеленскому дельный совет
Трамп намекнул Зеленскому, что Tomahawk останутся в США
Приметы 18 октября: Харитины — холстины и домашние работы
Брат короля Великобритании Карла III отказался от титула герцога Йоркского
Зеленский предложил Трампу неравноценный обмен оружием
Российские силы сбили 29 украинских дронов за два часа
Гороскоп на 18 октября: путешествия для Скорпионов и романтика для Дев
Фаза Луны сегодня, 18 октября: день удачи для ученых и озарений для всех
«Твоя мама»: в Белом доме ответили, кто выбрал место встречи Путина и Трампа
Самолеты внезапно «пропали» над одним из российских городов
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 18 октября 2025 года
«Он не хочет связываться»: Трамп завершил речь нецензурной фразой о Мадуро
В Белом доме рассказали, чем кормили Зеленского на рабочем обеде
Поездка к бандеровцам, обвинения в педофилии: куда пропал Жан-Клод Ван Дамм
Определен лучший гонщик в первой практике Гран-при США «Формулы-1»
Переговоры Трампа и Зеленского в Белом доме: итоги и заявления
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.