Магнитные бури сегодня, 17 октября: что завтра, мигрени, головокружение

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 17 октября 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как бури влияют на человека?

Будут ли магнитные бури 17 и 18 октября

По прогнозу ИКИ РАН, в пятницу, 17 октября, ожидалась магнитная буря. Согласно предварительной оценке, Кр-индекс в начале суток мог приблизиться к шести единицам, что соответствует магнитной буре уровня G2 (средняя). Онлайн-график демонстрирует, что показатель не достиг прогнозируемых значений и находится в районе двух-трех единиц.

На Солнце произошли четыре новые вспышки, две из них относятся к классу C (слабые), две — классу M (средние). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 7,2.

«В настоящее время как нулевые оцениваются дальнейшие риски для магнитосферы Земли вследствие роста вспышечной активности», — отметили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Специалисты напомнили, что резкое усиление активности Солнца началось 12 октября, в воскресенье: всего с начала текущей недели произошло 87 вспышек, в том числе 16 уровня M.

«Интегральный индекс вспышечной активности в пике достигал уровня 8,1, что стало наибольшим значением с середины июня текущего года. В настоящий момент максимум всплеска пройден. <...> Активность Солнца останется на повышенном уровне еще 2-3 суток, до конца недели, но это уже не окажет влияния на планету. <...> Дальнейшее воздействие [крупных групп пятен] на магнитосферу Земли невозможно», — добавили в лаборатории.

Вероятность спокойной магнитосферы в пятницу, 17 октября, составляет 14%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 61%, говорится на сайте ИКИ РАН.

«Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли сейчас спокойная (Kp = 2,67)», — следует из прогностической сводки.

Портал my-calend утверждает, что сегодня, 17 октября, ожидается геомагнитная буря силой четыре балла.

«В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — отметил источник.

В субботу, 18 октября, по прогнозу ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 35%, магнитных бурь — 31%. Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех-четырех единиц, а к вечеру может пойти вверх.

Как магнитные бури влияют на человека

Недомогания во время геомагнитных ударов у всех людей проявляются по-разному, однако наиболее скверно себя чувствуют пациенты с симптомами гипертонического криза, заявил заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-кардиолог Юрий Серебрянский.

«Повышение атмосферного давления приводит к падению артериального, а снижение атмосферного давления приводит к образованию гипертонического криза. Особенно скверно себя чувствуют больные, которые уже имеют эти заболевания. У них возникает нестабильность по артериальному давлению, свертыванию и сгущению крови. Колебательные процессы распространяются на организм, часто возникают перебои в сердечном ритме», — пояснил Серебрянский.

