Российские ученые зафиксировали две мощные вспышки на Солнце Две мощные вспышки класса М произошли ночью на Солнце

Две мощные вспышки класса М зафиксировали ночью на Солнце, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале. Первый выброс энергии произошел в 02:19 мск, второй — в 04:28 мск.

Помимо этого, на Солнце были зафиксированы слабые вспышки класса С в 01:54 мск и 08:54 мск. В Лаборатории солнечной астрономии отметили, что рисков для магнитосферы Земли нет, пик активности звезды уже пройден.

Ранее профессор кафедры фундаментальной физики и нанотехнологии физико-математического факультета Государственного университета просвещения Михаил Кузнецов заявил, что на 2025 год пришелся пик солнечной активности в рамках 11-летнего цикла. По его словам, в данный период наблюдается значительное усиление интенсивности магнитных бурь.

До этого ученые РАН сообщили, что с начала суток 15 октября на Солнце было зарегистрировано 11 вспышек, включая две мощные вспышки класса М. Интегральный показатель активности солнечных вспышек впервые с июня превысил критический уровень 8.