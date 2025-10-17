Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 10:48

Российские ученые зафиксировали две мощные вспышки на Солнце

Две мощные вспышки класса М произошли ночью на Солнце

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Две мощные вспышки класса М зафиксировали ночью на Солнце, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале. Первый выброс энергии произошел в 02:19 мск, второй — в 04:28 мск.

Помимо этого, на Солнце были зафиксированы слабые вспышки класса С в 01:54 мск и 08:54 мск. В Лаборатории солнечной астрономии отметили, что рисков для магнитосферы Земли нет, пик активности звезды уже пройден.

Ранее профессор кафедры фундаментальной физики и нанотехнологии физико-математического факультета Государственного университета просвещения Михаил Кузнецов заявил, что на 2025 год пришелся пик солнечной активности в рамках 11-летнего цикла. По его словам, в данный период наблюдается значительное усиление интенсивности магнитных бурь.

До этого ученые РАН сообщили, что с начала суток 15 октября на Солнце было зарегистрировано 11 вспышек, включая две мощные вспышки класса М. Интегральный показатель активности солнечных вспышек впервые с июня превысил критический уровень 8.

