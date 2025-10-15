Астрономы бьют тревогу из-за серии мощных солнечных вспышек

С начала суток 15 октября на Солнце было зарегистрировано 11 вспышек, включая две мощные вспышки класса М, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Интегральный показатель активности солнечных вспышек впервые с июня превысил критический уровень 8.

В РАН уточнили, что по состоянию на 12:00 по московскому времени индекс вспышечной активности достиг значения 8,1. Этот показатель в последний раз превышал красную отметку 20 июня.

Специалисты пояснили, что индекс отражает совокупную мощность солнечных вспышек за предыдущие 48 часов. При этом более поздние события вносят больший вклад в итоговое значение, чем те, что произошли за полтора-два дня до измерений. Согласно информации Лаборатории, резкое увеличение солнечной активности, отмеченное вечером 14 октября, связано со стремительным ростом площади и усложнением магнитной структуры наблюдаемых групп солнечных пятен.

Ранее сотрудник Института космических исследований РАН астроном Натан Эйсмонт сообщил о возможных последствиях столкновения солнечного протуберанца с земной атмосферой. По его словам, такое событие способно вызвать мощные магнитные бури. Эксперт обратил внимание на потенциальное влияние этого события на самочувствие метеочувствительных людей.