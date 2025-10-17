Наступление ВС РФ на Харьков 17 октября: прорыв войск, мясорубка в Купянске

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 17 октября 2025 года, что сейчас происходит у Волчанска, Липцев, где состоялся прорыв российских войск, как развивается мясорубка в Купянске?

Какова ситуация на Харьковском направлении в пятницу, 17 октября

ВС РФ продвигаются на левобережье Волчанска и на востоке города при поддержке российской авиации и расчетов ТОС-1А, ВСУ ведут оборонительные бои, оказывая ожесточенное сопротивление, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«На левом берегу реки Волчья в Волчанске и возле Синельниковского леса наши штурмовики значительно продвинулись, зачистив порядка трех десятков зданий. Общее продвижение составило до 500 м. В районе Тихого восточнее Волчанска также есть успехи. За сутки „северяне“, сломив сопротивление противника, продвинулись на 200 м», — уточнил источник.

На участке Меловое — Хатнее российские штурмовики взяли под контроль две лесополосы и продвинулись на 500 м; ударами авиации ВКС РФ, БПЛА «Герань-2» и ТОС-1А уничтожены позиции ВСУ в районах Двуречанского, Артельного и Среднего Бурлука, утверждает канал.

На Липцевском участке фронта без существенных изменений; ВС РФ наносили удары по выявленным средствам РЭБ и пунктам управления БПЛА ВСУ, добавили авторы.

«С целью противодействия расчетам БПЛА „северян“ командование ВСУ перебросило в Харьковскую область значительное количество средств РЭБ. Этим они пытаются снизить количество потерь, понесенных от ударов дронов, применение которых растет с каждой неделей», — пояснил «Северный ветер».

Кроме того, ударами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» сровняло с землей пункт запуска дальних ударных БПЛА ВСУ в Харьковской области, сообщил канал.

«Искандер-М» Фото: МО РФ

В Купянске продолжается мясорубка — как утверждает экс-депутат Верховной рады Олег Царев, идет штурм одноименного города: армия России ведет тяжелые бои, охватывая с флангов позиции ВСУ в городской застройке.

«На Купянском направлении ВСУ контратакуют в районе Соболевки, Московки и Радьковки. В самом Купянске идут бои за центральную часть Купянска», — сообщил Telegram-канал WarGonzo.

«Там никто не выживет», — комментируют в Сети положение ВСУ в Купянске.

Накануне стало известно о существенном прорыве российских войск в Харьковской области — военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ продвинулись более чем на километр вдоль реки Лиман в районе населенного пункта Боровская Андреевка.

«Успехи ВС РФ позволили улучшить тактическое положение и расширить зону контроля в данном районе. Так, в результате прорыва оборонительной линии противника российские передовые отряды продвинулись <...> [и] закрепились на новых позициях», — заявил Марочко.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Подразделения Северной группировки войск разбили формирования ВСУ близ Вильчи и Волчанская Харьковской области — украинские войска потеряли до 235 человек личного состава, бронированную, автомобильную технику, артиллерийские орудия, средства радиоэлектронной борьбы; также уничтожены четыре склада материальных средств, следует из актуальной сводки МО РФ о ходе спецоперации.

