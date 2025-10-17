Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 11:19

Наступление ВС РФ на Харьков 17 октября: прорыв войск, мясорубка в Купянске

Боевая работа самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка» Боевая работа самоходной артиллерийской установки 2С7М «Малка» Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 17 октября 2025 года, что сейчас происходит у Волчанска, Липцев, где состоялся прорыв российских войск, как развивается мясорубка в Купянске?

Какова ситуация на Харьковском направлении в пятницу, 17 октября

ВС РФ продвигаются на левобережье Волчанска и на востоке города при поддержке российской авиации и расчетов ТОС-1А, ВСУ ведут оборонительные бои, оказывая ожесточенное сопротивление, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«На левом берегу реки Волчья в Волчанске и возле Синельниковского леса наши штурмовики значительно продвинулись, зачистив порядка трех десятков зданий. Общее продвижение составило до 500 м. В районе Тихого восточнее Волчанска также есть успехи. За сутки „северяне“, сломив сопротивление противника, продвинулись на 200 м», — уточнил источник.

На участке Меловое — Хатнее российские штурмовики взяли под контроль две лесополосы и продвинулись на 500 м; ударами авиации ВКС РФ, БПЛА «Герань-2» и ТОС-1А уничтожены позиции ВСУ в районах Двуречанского, Артельного и Среднего Бурлука, утверждает канал.

На Липцевском участке фронта без существенных изменений; ВС РФ наносили удары по выявленным средствам РЭБ и пунктам управления БПЛА ВСУ, добавили авторы.

«С целью противодействия расчетам БПЛА „северян“ командование ВСУ перебросило в Харьковскую область значительное количество средств РЭБ. Этим они пытаются снизить количество потерь, понесенных от ударов дронов, применение которых растет с каждой неделей», — пояснил «Северный ветер».

Кроме того, ударами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» сровняло с землей пункт запуска дальних ударных БПЛА ВСУ в Харьковской области, сообщил канал.

«Искандер-М» «Искандер-М» Фото: МО РФ

В Купянске продолжается мясорубка — как утверждает экс-депутат Верховной рады Олег Царев, идет штурм одноименного города: армия России ведет тяжелые бои, охватывая с флангов позиции ВСУ в городской застройке.

«На Купянском направлении ВСУ контратакуют в районе Соболевки, Московки и Радьковки. В самом Купянске идут бои за центральную часть Купянска», — сообщил Telegram-канал WarGonzo.

«Там никто не выживет», — комментируют в Сети положение ВСУ в Купянске.

Накануне стало известно о существенном прорыве российских войск в Харьковской области — военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ продвинулись более чем на километр вдоль реки Лиман в районе населенного пункта Боровская Андреевка.

«Успехи ВС РФ позволили улучшить тактическое положение и расширить зону контроля в данном районе. Так, в результате прорыва оборонительной линии противника российские передовые отряды продвинулись <...> [и] закрепились на новых позициях», — заявил Марочко.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Подразделения Северной группировки войск разбили формирования ВСУ близ Вильчи и Волчанская Харьковской области — украинские войска потеряли до 235 человек личного состава, бронированную, автомобильную технику, артиллерийские орудия, средства радиоэлектронной борьбы; также уничтожены четыре склада материальных средств, следует из актуальной сводки МО РФ о ходе спецоперации.

Читайте также:

Отток наемников ВСУ, слив позиций в ДНР: новости СВО к утру 17 октября

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 октября

Сорвали попытку ВСУ пересечь границу: успехи ВС РФ к утру 17 октября

Харьковская область
Купянск
новости
ВС РФ
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москалькова обвинила ВСУ в целенаправленном уничтожении журналистов
Лазарев прослезился во время своего грандиозного шоу в Москве
«Быть цветочком»: Пересильд вступила в новые отношения
Владельцы BMW обнаружили необычную проблему в своих машинах
«Будет «перетряска»»: Европе предсказали неутешительное будущее
Маск одним словом отреагировал на телефонный разговор Путина и Трампа
«Хорошая была пара»: криминальный куколд убил любовника жены
«Я с удовольствием!»: Шаляпин положил глаз на Бузову
«Бессмысленная эскалация»: американист о колебаниях Трампа по Tomahawk
В Нижнем Новгороде скончалась заслуженная артистка РСФСР Татьяна Демурова
Политолог объяснил, почему Путин и Трамп встретятся в Венгрии вместо Турции
На Западе раскрыли, как Путин сумел переиграть Зеленского
Назван недуг, который Дайан Китон скрывала перед смертью
Теплые выходные или новые ливни? Прогноз погоды в Москве на неделю
Петербургская школьница получила компенсацию после падения на гололеде
Туберкулез у двух школьников в Приморье привлек внимание СК
Госдума может рассмотреть законопроект о круглогодичном призыве
Оператор дронов «КВН» за год разнес полсотни единиц бронетехники ВСУ
Тихановскую поставили перед неприятным выбором в Европе
«Хорошо горит»: подполье сообщило об атаке на самолеты НАТО в Кривом Роге
Дальше
Самое популярное
Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.