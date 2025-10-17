Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 октября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 17 октября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 17 октября

В ночь на 17 октября мэр Сочи Андрей Пашутин сообщил, что система ПВО работает в городе. По его словам, отражается ракетная атака.

Ранее он сообщал, что на территории города объявлена опасность атаки БПЛА.

«Внимание! В Сочи работает система ПВО. Отражается ракетная атака», — написал он в Telegram-канале.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев рассказал о взрывах, прозвучавших над Сочи. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Местные жители рассказали, что над Адлером прогремело около трех взрывов. Очевидцы сообщили, что слышали характерный звук пролета дронов со стороны Абхазии.

Также ночью в пятницу глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в приграничном селе погиб волонтер. Житель Москвы, занимавшийся доставкой гуманитарной помощи, скончался в результате атаки беспилотника.

«В селе Дорогощь Грайворонского округа при атаке дрона погиб мужчина. Это произошло 13 октября, к сожалению, установить его личность удалось только сегодня — мужчина приехал из Москвы. В приграничье он привез гуманитарную помощь», — указано в сообщении.

Губернатор выразил глубокие соболезнования родственникам и близким погибшего волонтера. Он подробно описал обстоятельства произошедшего, подчеркнув благородные цели деятельности москвича, направленной на помощь жителям приграничных территорий.

Также офицер Южного военного округа с позывным Икс сообщил, что расчет беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил России ликвидировал наземный робототехнический комплекс украинской армии. Инцидент произошел в районе Красноармейска (Покровск) на территории Донецкой Народной Республики.

«Операторы разведывательно-ударных дронов 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа, действуя в ДНР в районе Красноармейска (Покровск), выявили и уничтожили наземный беспилотный аппарат ВСУ», — указал боец.

Уничтожение цели было осуществлено с применением FPV-дрона. Украинский робот осуществлял разведывательную деятельность и доставку боеприпасов для подразделений ВСУ. Российские военные продолжают активно применять современные беспилотные технологии для противодействия техническим средствам противника.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 16 октября украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на восемь регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 51 дрон, в том числе по одному — над акваториями Черного и Азовского морей.

Больше всего беспилотных аппаратов — 12 и 11 — было уничтожено над Саратовской и Волгоградской областями соответственно. Система ПВО подавила еще шесть воздушных целей над Крымом, восемь — над Ростовской, по четыре — над Брянской и Воронежской, три — над Белгородской и одну — над Курской областями.

Обломки беспилотника, сбитого над Волгоградской областью, упали на объекты энергетической инфраструктуры в Новониколаевском районе, заявил глава региона Андрей Бочаров. По его словам, в результате возникло возгорание на территории подстанции ЛЭП «Балашовская». Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Силами ПВО Минобороны РФ отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области», — сказал Бочаров.

Пожарные подразделения оперативно приступили к ликвидации возгорания, в то время как ремонтные службы начали работу по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах, подключенных к поврежденной подстанции. По предварительным данным, жилые строения не были повреждены, среди мирных жителей пострадавших нет.

Бронежилет «Оберег» спас бойца ВС РФ, который занимался эвакуацией раненых в Курской области, рассказал гендиректор завода «Октава» Павел Павленко. По его словам, выживший солдат — сын одной из сотрудниц предприятия.

Во время выполнения задания военнослужащий оказался под минометным обстрелом. Крупный осколок попал ему в грудь, но бронежилет сработал на все 100%, отметил Павленко. Осколок застрял в плите, не пробив ее, а демпферная система защитила солдата от серьезных травм.

