Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 07:30

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 октября

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 17 октября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 17 октября

В ночь на 17 октября мэр Сочи Андрей Пашутин сообщил, что система ПВО работает в городе. По его словам, отражается ракетная атака.

Ранее он сообщал, что на территории города объявлена опасность атаки БПЛА.

«Внимание! В Сочи работает система ПВО. Отражается ракетная атака», — написал он в Telegram-канале.

Незадолго до этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев рассказал о взрывах, прозвучавших над Сочи. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Местные жители рассказали, что над Адлером прогремело около трех взрывов. Очевидцы сообщили, что слышали характерный звук пролета дронов со стороны Абхазии.

Также ночью в пятницу глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в приграничном селе погиб волонтер. Житель Москвы, занимавшийся доставкой гуманитарной помощи, скончался в результате атаки беспилотника.

«В селе Дорогощь Грайворонского округа при атаке дрона погиб мужчина. Это произошло 13 октября, к сожалению, установить его личность удалось только сегодня — мужчина приехал из Москвы. В приграничье он привез гуманитарную помощь», — указано в сообщении.

Губернатор выразил глубокие соболезнования родственникам и близким погибшего волонтера. Он подробно описал обстоятельства произошедшего, подчеркнув благородные цели деятельности москвича, направленной на помощь жителям приграничных территорий.

Также офицер Южного военного округа с позывным Икс сообщил, что расчет беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил России ликвидировал наземный робототехнический комплекс украинской армии. Инцидент произошел в районе Красноармейска (Покровск) на территории Донецкой Народной Республики.

«Операторы разведывательно-ударных дронов 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа, действуя в ДНР в районе Красноармейска (Покровск), выявили и уничтожили наземный беспилотный аппарат ВСУ», — указал боец.

Уничтожение цели было осуществлено с применением FPV-дрона. Украинский робот осуществлял разведывательную деятельность и доставку боеприпасов для подразделений ВСУ. Российские военные продолжают активно применять современные беспилотные технологии для противодействия техническим средствам противника.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 16 октября украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на восемь регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 51 дрон, в том числе по одному — над акваториями Черного и Азовского морей.

Больше всего беспилотных аппаратов — 12 и 11 — было уничтожено над Саратовской и Волгоградской областями соответственно. Система ПВО подавила еще шесть воздушных целей над Крымом, восемь — над Ростовской, по четыре — над Брянской и Воронежской, три — над Белгородской и одну — над Курской областями.

Обломки беспилотника, сбитого над Волгоградской областью, упали на объекты энергетической инфраструктуры в Новониколаевском районе, заявил глава региона Андрей Бочаров. По его словам, в результате возникло возгорание на территории подстанции ЛЭП «Балашовская». Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«Силами ПВО Минобороны РФ отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области», — сказал Бочаров.

Пожарные подразделения оперативно приступили к ликвидации возгорания, в то время как ремонтные службы начали работу по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах, подключенных к поврежденной подстанции. По предварительным данным, жилые строения не были повреждены, среди мирных жителей пострадавших нет.

Бронежилет «Оберег» спас бойца ВС РФ, который занимался эвакуацией раненых в Курской области, рассказал гендиректор завода «Октава» Павел Павленко. По его словам, выживший солдат — сын одной из сотрудниц предприятия.

Во время выполнения задания военнослужащий оказался под минометным обстрелом. Крупный осколок попал ему в грудь, но бронежилет сработал на все 100%, отметил Павленко. Осколок застрял в плите, не пробив ее, а демпферная система защитила солдата от серьезных травм.

Читайте также:

Разговор Путина и Трампа: что они обсуждали, главные заявления

Стали известны требования Кремля на переговорах с США: позиция РФ, инсайды

Когда будет третий раунд переговоров России и Украины? Что известно

атаки
ВСУ
СВО
ПВО
БПЛА
Россия
регионы
Сочи
Белгородская область
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине заподозрили жену главы ОВА в наличии российского паспорта
Колеса машин внезапно заблокировали у полусотни жителей российского региона
Проще, чем вы думаете! Готовим томатную пасту своими руками
В Крыму зафиксировали повреждения в энергосистеме из-за атаки ВСУ
Силовики задержали пособника действующих в Сирии террористов
Полицейские с помощью дрона задержали убегающих со стройки мигрантов
Стало известно, сколько Макаревич заработал в России за СВО
Лидер восточноевропейской страны анонсировал телефонный разговор с Путиным
Mash: Федосееву-Шукшину экстренно прооперировали
«Пытаются залатать дыры»: в ВСУ массово жалуются на командиров-самодуров
Все о парковках в Екатеринбурге: полный гид для водителей
Евросоюз нарастил поставки удобрений из России, несмотря на пошлины
«Будет террор»: в Одессе раскрыли, чего ждать от нового главы администрации
Во Владивостоке детей эвакуировали из школы из-за телефона
«Он в панике»: для Зеленского запустили обратный отсчет
Парень вырезал ребенка из живота беременной возлюбленной
Двое детей провалились под лед и утонули в российском городе
В Госдуме нашли способ пресечь незаконные турпоходы и восхождения
Отток наемников ВСУ, слив позиций в ДНР: новости СВО к утру 17 октября
На имущество бывшего вице-губернатора Тамбовской области наложили арест
Дальше
Самое популярное
Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.