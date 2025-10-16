Свыше 50 дронов устроили налет на Россию посреди ночи Средства ПВО сбили 51 беспилотник над восемью регионами России

Вооруженные силы Украины в ночь на 16 октября ударили беспилотными летательными аппаратами по восьми регионам России, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожена 51 цель.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.

Так, 12 беспилотников сбили над Саратовской областью, 11 — над Волгоградской, восемь — над Ростовской, по четыре — над Брянской и Воронежской, три — над Белгородской, один — над Курской и еще шесть — над Крымом. Также по одному дрону уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее в Брянской области местный житель погиб в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины. Инцидент произошел в селе Брахлов Климовского района. Как уточнил губернатор региона Александр Богомаз, украинские беспилотники нанесли удар по гражданской инфраструктуре.