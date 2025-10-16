Пожар разгорелся на территории подстанции ЛЭП под Волгоградом Бочаров: атака ВСУ на Волгоградскую область привела к пожару на подстанции ЛЭП

Силы противовоздушной обороны отразили массированное нападение беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры в Волгоградской области, заявил губернатор региона Андрей Бочаров. В результате падения обломков одного из беспилотников в Новониколаевском районе возникло возгорание на территории подстанции ЛЭП Балашовская, указано в официальном Telegram-канале администрации области.

Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области, — указал Бочаров.

Пожарные подразделения оперативно приступили к ликвидации возгорания, в то время как ремонтные службы начали работы по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах, подключенных к поврежденной подстанции. По предварительным данным, жилые строения не пострадали, а среди местного населения отсутствуют пострадавшие. Ситуация находится под постоянным контролем региональных властей и экстренных служб.

Ранее сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Белгородской области два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Все они были самолетного типа.