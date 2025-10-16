Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 07:00

Пожар разгорелся на территории подстанции ЛЭП под Волгоградом

Бочаров: атака ВСУ на Волгоградскую область привела к пожару на подстанции ЛЭП

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Силы противовоздушной обороны отразили массированное нападение беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры в Волгоградской области, заявил губернатор региона Андрей Бочаров. В результате падения обломков одного из беспилотников в Новониколаевском районе возникло возгорание на территории подстанции ЛЭП Балашовская, указано в официальном Telegram-канале администрации области.

Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области, — указал Бочаров.

Пожарные подразделения оперативно приступили к ликвидации возгорания, в то время как ремонтные службы начали работы по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах, подключенных к поврежденной подстанции. По предварительным данным, жилые строения не пострадали, а среди местного населения отсутствуют пострадавшие. Ситуация находится под постоянным контролем региональных властей и экстренных служб.

Ранее сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Белгородской области два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Все они были самолетного типа.

Андрей Бочаров
Волгоградская область
атаки
ВСУ
