Российский регион атаковали дроны ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Белгородской области два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Все они были самолетного типа.

В период с 16:00 до 21:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили беспилотником по селу Козинка в Грайворонском округе Белгородской области. По данным губернатора приграничного региона Вячеслава Гладкова, в результате были ранены глава Гора-Подольской территориальной администрации и заместитель главы Козинской территориальной администрации.

До этого стало известно, что в Курской области одна женщина погибла и еще один мужчина пострадал в ходе ударов дронов по Беловскому району. Как уточнил губернатор Александр Хинштейн, инциденты произошли в районе сел Белица и Песчаное. По его словам, FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль Lada Granta, в результате чего скончалась жительница Беловского района. После еще одного удара был ранен 49-летний местный житель, он самостоятельно обратился к медикам, жизни пострадавшего ничего не угрожает.