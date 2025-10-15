Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 18:40

Киев ударил беспилотником по двум российским чиновникам

В Белгородской области два чиновника попали под удар украинского дрона

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Вооруженные силы Украины ударили беспилотным летательным аппаратом по селу Козинка в Грайворонском округе Белгородской области, написал в Telegram-канале губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате были ранены глава Гора-Подольской территориальной администрации и заместитель главы Козинской территориальной администрации.

В Грайворонском округе в селе Козинка в результате атаки дрона ранены глава Гора-Подольской территориальной администрации и заместитель главы Козинской территориальной администрации, — говорится в сообщении.

Как уточнил Гладков, у пострадавших минно-взрывная травма, осколочное ранение грудной клетки, а также ранение ноги и поясничной области. Они сами обратились в больницу. Вместе с этим в селе Березовка Борисовского района автомобилист пострадал при ударе FPV-дрона.

Ранее в Курской области одна женщина погибла и еще один мужчина пострадал в ходе ударов дронов по Беловскому району. Как уточнил губернатор Александр Хинштейн, инциденты произошли в районе сел Белица и Песчаное.

Вячеслав Гладков
Белгородская область
ВСУ
БПЛА
беспилотники
дроны
