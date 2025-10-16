Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 10:52

«Оберег» спас жизнь бойцу СВО при эвакуации товарищей

В Курской области бронежилет «Оберег» защитил бойца, эвакуировавшего товарищей

Фото: Павел Воробьев/NEWS.ru

В Курской области бронежилет «Оберег» защитил бойца ВС РФ, который занимался эвакуацией раненых, сообщил РИА Новости генеральный директор завода «Октава», входящего в состав Ростеха, Павел Павленко. По его словам, экипировка спасла жизнь сыну одной из сотрудниц предприятия.

Во время выполнения задания по эвакуации раненых боец оказался под минометным обстрелом. Крупный осколок попал ему в грудь, но бронежилет сработал на все 100%. Осколок застрял в плите, не пробив ее, а демпферная система предотвратила серьезные травмы от удара.

Павленко также отметил, что сотрудники завода получают положительные отзывы от участников спецоперации. В одном из случаев бронежилет защитил бойца, чья машина подверглась атаке сразу двух украинских дронов. Амуниция полностью уберегла его шею и грудь от осколков, и солдат остался жив.

Завод «Октава» впервые представил бронежилет «Оберег» в 2023 году. С тех пор предприятие активно работает над улучшением изделия и разработкой новых версий. В настоящее время доступны четыре модификации: основной «Оберег» для общевойсковых подразделений, «Оберег-ГР» для саперов гуманитарного разминирования, «Оберег-СН» для скрытого ношения и «Оберег-ИНКАСС» для инкассаторов и сотрудников спецсвязи.

Ранее старший сержант Иван Паньков совершил подвиг во время тяжелых боев в районе населенного пункта Долина Смереки. Военный уничтожил до роты солдат противника, несмотря на контузию и поврежденную технику.

