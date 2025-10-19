Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 октября: где сбои в РФ

Сегодня, 19 октября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Ростовской области и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 19 октября

В воскресенье, 19 октября, по данным мониторингового сайта «Сбой.рф», сообщения о неработающем мобильном интернете поступают из десятков регионов. Абоненты популярных операторов отмечают, что не могут пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, QR-кодами, а также отправить и загрузить файлы в мессенджерах из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения.

Лидером антирейтинга сегодня оказался МТС. Жалобы на проблемы в сетях этого оператора поступают из Ростовской области — 21%, Москвы — 15%, Иркутской области — 12%, Новосибирской области — 10%, Подмосковья — 8%, Тамбовской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Брянской области, Камчатского края, Челябинской, Ярославской областей, Сахи (Якутия) — по 4%, Пермского края и Тюмени — по 2%.

Абоненты других сотовых операторов также сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. Большинство жалоб отправляют из Ростовской области, Подмосковья, Москвы, Краснодарского края, Свердловской, Ярославской, Тамбовской и Самарской областей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему не работает мобильный интернет в воскресенье, 19 октября

Мобильный интернет могут отключать в условиях угрозы атаки БПЛА. Губернаторы российских регионов зачастую предупреждают о введении режима «Беспилотная опасность» и понижении качества сигнала сети.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, — все оправдано. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об угрозе атаке БПЛА ночью 19 октября сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. Кроме того, был введен режим воздушных ограничений — план «Ковер», аэропорт Оренбурга временно не принимал и не выпускал суда. В 09:15 мск стало известно об отмене ограничений и режима «Беспилотная опасность».

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздно вечером 18 октября также сообщил об угрозе атаки БПЛА в регионе. Отмена «Беспилотной опасности» состоялась в 06:19 мск.

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — отметил Мельниченко.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 45 украинских беспилотников над регионами России, сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, атаки велись в период с 23:00 18 октября до 07:00 19 октября по московскому времени. В частности, 12 беспилотников было ликвидировано над Самарской областью, 11 — над Саратовской областью.

Также за ночь ликвидировали и перехватили по пять беспилотников над Ростовской и Воронежской областями. Еще три и по два БПЛА сбили над Крымом и над Брянской и Липецкой областями соответственно. По данным ведомства, по одному дрону перехватили над Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Тверской и Тульской областями.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как пользоваться мобильным интернетом во время ограничений

В периоды ограничений по договоренности с Минцифры РФ операторы связи обеспечивают доступность «Госуслуг», соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национального мессенджера MAX, сервисов «Яндекса», маркетплейсов Ozon и Wildberries, Avito, «Дзена», Rutube, официального сайта платежной системы «Мир», сайтов Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России. Белый список сайтов регулярно пополняется.

