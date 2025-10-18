Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 октября: где сбои в РФ

Сегодня, 18 октября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Рязанской области и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины?

Где в России не работает мобильный интернет 18 октября

В субботу, 18 октября, согласно данным мониторингового сайта «Сбой.рф», жалобы на сбои мобильного интернета поступают из множества российских регионов. Абоненты популярных операторов отмечают, что не могут пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, QR-кодами, а также отправить и загрузить файлы в мессенджерах из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения.

Сегодня больше всего жалоб приходится на МТС. Обращения поступают из Рязанской области — 39%, Москвы — 13%, Татарстана — 10%, Приморского края, Алтая, Томской, Ивановской, Брянской областей — по 6%, Подмосковья и Ростовской области — по 3%.

Абоненты других сотовых операторов также сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. Большинство жалоб зафиксировано из Нижегородской, Брянской, Иркутской областей, Москвы, Самарской области, Санкт-Петербурга, Башкирии, Ростовской области.

Почему не работает мобильный интернет 18 октября

Отключения мобильного интернета происходят во время действия режима «Беспилотная опасность». Мера призвана обеспечить безопасность населения, гражданской инфраструктуры и стратегически важных объектов. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, данный подход полностью оправдан.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, — все оправдано. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — сказал Песков.

Губернаторы российских регионов зачастую предупреждают население о возможном отключении интернета на фоне угрозы атаки БПЛА. Так, вечером 17 октября губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил в своем Telegram-канале о введении режима «Беспилотная опасность», также в регионе действовал план «Ковер».

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — добавил он.

По данным Минобороны РФ, российские силы ПВО за прошедшую ночь, с 17 на 18 октября, сбили 41 украинский беспилотник. Летательные аппараты были уничтожены над 12 регионами и над акваторией Черного моря.

В министерстве отметили, что наибольшее количество украинских беспилотников было уничтожено над территорией Брянской области — 12 дронов за ночь. По пять БПЛА сбили над Калужской областью и Башкирией, еще три — над Подмосковьем. По два дрона уничтожили в Белгородской и Орловской областях, по одному — в Волгоградской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Самарской областях. Над акваторией Черного моря было сбито шесть украинских БПЛА.

Как пользоваться мобильным интернетом во время ограничений

В периоды ограничений по договоренности с Минцифры РФ операторы связи обеспечивают доступность «Госуслуг», соцсетей «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национального мессенджера MAX, сервисов «Яндекса», маркетплейсов Ozon и Wildberries, Avito, «Дзена», Rutube, официального сайта платежной системы «Мир», сайтов Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России. Белый список сайтов регулярно пополняется.

