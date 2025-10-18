Вооруженные силы Украины в ходе боев за Тихое в Харьковской области понесли колоссальные потери, так как находятся на невыгодных позициях. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 18 октября?

ВСУ несут колоссальные потери под Харьковом

Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, несмотря на потери, командование ВСУ все еще пытается удержать соседние Волчанские Хутора.

«Касаемо харьковского Тихого, то здесь сразу могу сказать, что ожесточенные боестолкновения шли на протяжении очень длительного времени. Противник здесь сопротивлялся на протяжении очень длительного времени, но вместе с тем наши военнослужащие продвигались как восточнее Волчанска, так и по направлению Волчанских Хуторов. Естественно, это привело к освобождению населенного пункта Тихое. Хочу отметить: в данном районе украинские боевики несут колоссальные потери — они находятся на невыгодных для себя позициях, еще пытаются удерживать Волчанские Хутора», — сказал он.

Минобороны РФ сообщило об освобождении Тихого Харьковской области 17 октября.

Уничтожили два пункта БПЛА ВСУ

Расчеты реактивной системы залпового огня «Град», принадлежащие группировке войск «Юг», успешно поразили два пункта управления беспилотниками противника, расположенные в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР. Об этом проинформировало Министерство обороны России.

«C применением беспилотных летательных аппаратов разведчики выявили на северном берегу Клебан-Быкского водохранилища два пункта управления БПЛА ВСУ. По установленным координатам расчетом РСЗО „Град“ был нанесен удар 122-мм реактивными снарядами, которые, по данным объективного контроля, достигли цели», — говорится в сообщении.

ВСУ лишились 1520 бойцов за сутки

Потери ВСУ за прошедшие сутки составили порядка 1520 военнослужащих, следует из заявлений офицеров пресс-центров российских группировок войск, видеоролики с заявлениями которых опубликовало Минобороны РФ.

«В течение суток противник потерял до 300 военнослужащих», — сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Алексей Яковлев.

Старший офицер пресс-центра группировки «Север» Андрей Шершнев заявил, что за сутки ВСУ потеряли до 230 военнослужащих.

«Потери украинских вооружённых формирований составили до 545 военнослужащих», — сказал начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

По словам старшего офицера пресс-центра Южной группировки войск Евгения Третьякова, ВСУ потеряли за сутки в зоне действия группировки до 215 военнослужащих.

«За сутки потери противника составило свыше 230 военнослужащих», — добавил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.

Провели восстановительные работы на Красноармейском направлении

На Красноармейском направлении специалисты связи группировки войск «Центр» успешно завершили работы по восстановлению оптоволоконной линии, проинформировало МО РФ.

«Военные связисты комендатуры связи группировки войск „Центр“ восстановили оптоволоконную линию связи между передовыми подразделениями и командным пунктом на Красноармейском направлении специальной военной операции», — отметили в министерстве.

В военном ведомстве отметили, что бойцы войск связи ежедневно выполняют боевые задачи по восстановлению линий связи на линии боевого соприкосновения. Там уточнили, что группа мониторинга комендатуры связи в круглосуточном режиме осуществляет мониторинг состояния оптоволоконных и проводных линий связи между подразделениями. Также с помощью современного оборудования военнослужащие фиксируют любые неполадки, для починки которого в указанный район выдвигается дежурная линейная команда на автомобилях повышенной проходимости.

Кроме того, линейные группы занимаются установкой и обслуживанием линий широкополосной радиосвязи. Антенны для этих линий размещаются на различных высоких сооружениях и вышках, расположенных в прифронтовой зоне.

Ликвидировали солдат ВСУ при оборудовании позиций в Запорожье

Российское военное ведомство сообщило, что в Запорожской области солдаты противника были ликвидированы в результате действий ударных беспилотников, принадлежащих группировке войск «Восток».

«Операторы разведывательных БПЛА группировки войск „Восток“ обнаружили позиции противника в Запорожской области, после чего в этот район были отправлены квадрокоптеры со сбросами боеприпасов. В результате точных попаданий уничтожена живая сила ВСУ, находившаяся в окопах и укрытиях. Действия беспилотников группировки войск „Восток“ сорвали завершение инженерного оборудования позиций и попытку противника закрепиться на данном участке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после нескольких прямых попаданий по укрытиям противник оставил укрепления.

