Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 октября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 19 октября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 19 октября

В ночь на 19 октября силы ПВО уничтожили один беспилотник на территории Тульской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил глава региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

«Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен еще один украинский беспилотник», — написал он.

Также Telegram-канал SHOT сообщил, что несколько взрывов прогремело над Оренбургом, местные жители сообщают о работе ПВО. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«Как рассказали SHOT очевидцы, они слышали пять — семь громких хлопков. Также были видны яркие вспышки в небе, в одном из районов после взрывов началось задымление. Официальной информации пока не было», — говорится в посте.

В ночь на воскресенье пресс-служба Росавиации сообщила о введении ограничений сразу в пяти аэропортах России.

Приостановка приема и выпуска самолетов произошла в воздушных гаванях Волгограда, Саратова, Самары, Оренбурга и Уфы.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметили в ведомстве.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Накануне супруги, проживавшие в пункте временного размещения в Херсонской области, погибли при налете украинских дронов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, также враг нанес еще ряд ударов по жилому сектору, и дома местных жителей получили повреждения. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Минувшей ночью из-за налета украинских дронов на село Железный Порт Голопристанского округа погибла семейная пара — 66-летний мужчина и 65-летняя женщина, проживавшие в пункте временного размещения эвакуированных», — отметил он.

Также город Валуйки подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ, в результате которого один человек получил ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадавший самостоятельно обратился в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Также были повреждены объекты инфраструктуры. Минобороны РФ информацию не комментировало.

«Город Валуйки подвергся ракетному обстрелу. Мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными непроникающими ранениями мягких тканей головы самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ, где ему оказали всю необходимую помощь. <…> В результате прилета боеприпасов есть повреждения на двух объектах инфраструктуры», — говорится в публикации.

Над Воронежем и четырьмя районами Воронежской области ПВО обнаружила и уничтожила девять беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Он отметил отмену угрозы непосредственного удара в нескольких муниципальных образованиях. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Губернатор уточнил, что угроза удара беспилотников отменена непосредственно в Воронеже, а также в Острогожском и Лискинском районах. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.

В то же время режим опасности атаки БПЛА продолжает действовать на всей территории Воронежской области. Системы ПВО остаются в состоянии повышенной готовности для своевременного реагирования на возможные новые угрозы.

