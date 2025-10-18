Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 17:00

Гибель «валькирии» ВСУ и сладкий плен: новости СВО на вечер 18 октября

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

В зоне СВО ликвидировали «валькирию» ВСУ Елену Козак, украинский военнопленный Александр Рябенко рассказал о дружелюбном отношении в российском плену. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 18 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Украинский пленный обратился к сослуживцам с ценным советом

В зоне специальной военной операции 12 октября ликвидировали военнослужащую ВСУ Елену Козак. Об этом стало известно из некрологов в украинских изданиях. Отмечается, что она ушла на фронт, оставив дома несовершеннолетнего сына. Козак родилась в Запорожье, где получила профессию парикмахера в местном колледже. После событий 2014 года она принимала участие в так называемой антитеррористической операции на востоке Украины. С началом СВО вновь присоединилась к ВСУ. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Украинский военнопленный Александр Рябенко рассказал, что к нему дружелюбно относятся в российском плену. Он призвал других солдат ВСУ сдаваться на поле боя, отметив, что украинские СМИ лгут о якобы нечеловеческом отношении к пленным. По словам депутата Госдумы Анатолия Вассермана, русская цивилизация издревле предполагает достойное отношение ко всем людям. Он отметил, что именно поэтому ВС РФ не издеваются над пленными бойцами ВСУ.

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Сестра колумбийского наемника забила тревогу из-за пропавшего на Украине брата

Сестра пропавшего без вести на Украине колумбийского наемника Карлоса Андреса Ниньо рассказала, что ее брат ранее воевал за повстанцев, а в ноябре прошлого года присоединился к Вооруженным силам Украины. Она уточнила, что ее родственник так и не получил обещанных выплат за службу.

Также выяснилось, что боец влез в долги, чтобы оплатить дорогу до Украины. Впервые на задание он отправился в середине марта. Сестра получила от него последнюю весточку в июне. Попытки найти информацию о судьбе военного через украинские госорганы результатов так и не принесли.

В Минобороны раскрыли важные детали СВО на Украине

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Плещеевка Донецкой Народной Республики. По данным Министерства обороны РФ, бойцы подразделения Южной группировки войск отвечали за расширение контроля.

По информации пресс-службы Минобороны РФ, шесть снарядов HIMARS, четыре авиабомбы и 140 украинских дронов сбито силами ПВО за прошедшие сутки в зоне проведения СВО. Российские войска поразили центр подготовки операторов дронов Главного управления разведки Украины. Удары также были нанесены по радиолокационной станции ПВО и предприятиям, работающим на нужды военно-промышленного комплекса противника.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы России ударили по военной технике украинских войск в Черниговской, Харьковской и Полтавской областях Украины. Под Черниговом поражен склад техники, где тренировались элитные подразделения украинской разведки. Минобороны РФ данную информацию не прокомментировало.

Также, по словам инсайдеров, российские вооруженные силы частично уничтожили элитное подразделение ВСУ «Скала» недалеко от села Коломийцы. В частности, источник в силовых структурах сообщил, что Россия нанесла удар по местам скопления бойцов при помощи ФАБ-500.

По словам Лебедева, были разрушены опорные позиции, ангары с бронетехникой и пункт штурмовиков в Сумской области. Удар наносился по объектам, где находились российские военные трофеи и техника ВСУ.

Читайте также:

Колоссальные потери ВСУ под Харьковом: успехи ВС РФ к утру 18 октября

Разгром ВСУ под Днепром, штурм Волчанска: новости с фронтов СВО 17 октября

Взрывы в Крыму, гибель москвича, смерть военкора: ВСУ атакуют РФ 17 октября

СВО
ВСУ
Минобороны
ДНР
освобождения
авиабомбы
БПЛА
Сергей Лебедев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
России предрекли скорую победу в украинском конфликте
В Совфеде рассказали, как Путин относится к Зеленскому на самом деле
Мерц рассказал, что ему сообщил Зеленский после встречи с Трампом
Рецепт мясных ежиков с рисом и подливой на сковороде: домашние в восторге!
ДТП с фурой в Серпухове унесло жизни трех человек
Гибель «валькирии» ВСУ и сладкий плен: новости СВО на вечер 18 октября
Жители Аляски оценили идею строительства тоннеля из России
МИД России указал на важную деталь в антиколониальной резолюции
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Ветераны ВОВ помогали монахине прятать машину от украинских дронов
На Солнце зафиксировали пятую вспышку класса М за сутки
Глава Мокроорловской администрации был ранен при атаке ВСУ
Россиянин получил срок за финансирование террористов
Стал известен победитель в матче «Акрона» и «Нижнего Новгорода» в РПЛ
Жители Вены вышли на демонстрацию против конфликта ЕС с Россией
Выдворяемые из Латвии россияне получили заманчивое предложение
Стало известно, как сильно вырастет стоимость вина в России
На Гавайях произошло мощное извержение вулкана
«Извини, брателло»: Медведев уличил Трампа в хитрой игре в Tomahawk
В Крыму разыскивают вандалов, которые травят ядом зеленые насаждения
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Вкуснее мяса! Скандинавская картофельная запеканка — быстрый и вкусный ужин без возни и танцев с бубном
Общество

Вкуснее мяса! Скандинавская картофельная запеканка — быстрый и вкусный ужин без возни и танцев с бубном

Растёт сам, зимует сам, хорошеет с каждым годом! Чудо-многолетник для красивого сада
Общество

Растёт сам, зимует сам, хорошеет с каждым годом! Чудо-многолетник для красивого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.