Украинский пленный обратился к сослуживцам с ценным советом

В зоне специальной военной операции 12 октября ликвидировали военнослужащую ВСУ Елену Козак. Об этом стало известно из некрологов в украинских изданиях. Отмечается, что она ушла на фронт, оставив дома несовершеннолетнего сына. Козак родилась в Запорожье, где получила профессию парикмахера в местном колледже. После событий 2014 года она принимала участие в так называемой антитеррористической операции на востоке Украины. С началом СВО вновь присоединилась к ВСУ. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Украинский военнопленный Александр Рябенко рассказал, что к нему дружелюбно относятся в российском плену. Он призвал других солдат ВСУ сдаваться на поле боя, отметив, что украинские СМИ лгут о якобы нечеловеческом отношении к пленным. По словам депутата Госдумы Анатолия Вассермана, русская цивилизация издревле предполагает достойное отношение ко всем людям. Он отметил, что именно поэтому ВС РФ не издеваются над пленными бойцами ВСУ.

Сестра колумбийского наемника забила тревогу из-за пропавшего на Украине брата

Сестра пропавшего без вести на Украине колумбийского наемника Карлоса Андреса Ниньо рассказала, что ее брат ранее воевал за повстанцев, а в ноябре прошлого года присоединился к Вооруженным силам Украины. Она уточнила, что ее родственник так и не получил обещанных выплат за службу.

Также выяснилось, что боец влез в долги, чтобы оплатить дорогу до Украины. Впервые на задание он отправился в середине марта. Сестра получила от него последнюю весточку в июне. Попытки найти информацию о судьбе военного через украинские госорганы результатов так и не принесли.

В Минобороны раскрыли важные детали СВО на Украине

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Плещеевка Донецкой Народной Республики. По данным Министерства обороны РФ, бойцы подразделения Южной группировки войск отвечали за расширение контроля.

По информации пресс-службы Минобороны РФ, шесть снарядов HIMARS, четыре авиабомбы и 140 украинских дронов сбито силами ПВО за прошедшие сутки в зоне проведения СВО. Российские войска поразили центр подготовки операторов дронов Главного управления разведки Украины. Удары также были нанесены по радиолокационной станции ПВО и предприятиям, работающим на нужды военно-промышленного комплекса противника.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что Вооруженные силы России ударили по военной технике украинских войск в Черниговской, Харьковской и Полтавской областях Украины. Под Черниговом поражен склад техники, где тренировались элитные подразделения украинской разведки. Минобороны РФ данную информацию не прокомментировало.

Также, по словам инсайдеров, российские вооруженные силы частично уничтожили элитное подразделение ВСУ «Скала» недалеко от села Коломийцы. В частности, источник в силовых структурах сообщил, что Россия нанесла удар по местам скопления бойцов при помощи ФАБ-500.

По словам Лебедева, были разрушены опорные позиции, ангары с бронетехникой и пункт штурмовиков в Сумской области. Удар наносился по объектам, где находились российские военные трофеи и техника ВСУ.

