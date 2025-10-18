Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 10:35

ВС России поразили элитное украинское подразделение на Днепропетровщине

ВС России частично ликвидировали элитное подразделение ВСУ «Скала»

ВС РФ ВС РФ Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские вооруженные силы частично уничтожили элитное подразделение ВСУ «Скала» недалеко от села Коломийцы, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. По информации агентства, РФ нанесла удар по местам скопления бойцов при помощи ФАБ-500.

В районе села Коломийцы были нанесены множественные удары ФАБ-500 по местам расположения подразделения «Скала». В результате ударов оно частично уничтожено, много погибших и тяжело раненых, — уточнил источник.

Ранее стало известно, что число украденного или утерянного оружия на Украине с февраля 2022 года составило 491 426 единиц. По информации Национальной полиции Украины, 58% пропавшего оружия иностранного производства.

До этого сообщалось, что заснувший после застолья командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев стал причиной провала попытки украинских солдат контратаковать в районе Кондратовки на Сумском направлении. По словам источника, штурмовая группа была полностью ликвидирована. Что касается Ширяева, то его вечером нашли спящим в одном из заброшенных зданий в районе дислокации штаба полка.

ВСУ
ВС РФ
Украина
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Канадский теннисист поругался с фанатом на русском языке
Теплый осенний салат из тыквы с руколой и фетой: очень интересный вкус
Рабство, подземелье, НЛО: новые версии пропажи семьи Усольцевых в тайге
Спасатели приняли новое решение по пропавшей семье Усольцевых
«Информация о последствиях уточняется»: в приграничном регионе сбили БПЛА
«Герани» сожгли офицеров СБУ под Сумами: удары по Украине 18 октября
Сухоруков вышел на связь после слухов о подозрении на онкологию
Стало известно о ликвидации бросившей сына «валькирии Зеленского»
Россиянам разъяснили написание одного слова в институте Пушкина
Полиция нашла мать выброшенной на мусорку трехмесячной девочки
Бесправник на иномарке переехал лежавшего на дороге пешехода
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 октября: где сбои в РФ
Раскрыт способ облегчить детям бойцов СВО подготовку к ЕГЭ
Москву завалит снегом по колено? Погода в столице в субботу, 18 октября
Как подключить двойную розетку с заземлением — просто о сложном
Глава Башкирии опроверг слухи о причинах взрыва на заводе «Авангард»
Протоиерей назвал самый страшный грех современности
Астрономы предупредили о наступлении магнитных бурь
Названы самые смешные названия деревень России
Британский премьер провел переговоры с Зеленским и лидерами ЕС
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Нежные яблочные кольца с медом и орехами — вкусное угощение к чаю. Нежнее и проще шарлотки
Общество

Нежные яблочные кольца с медом и орехами — вкусное угощение к чаю. Нежнее и проще шарлотки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.