Российские вооруженные силы частично уничтожили элитное подразделение ВСУ «Скала» недалеко от села Коломийцы, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. По информации агентства, РФ нанесла удар по местам скопления бойцов при помощи ФАБ-500.

В районе села Коломийцы были нанесены множественные удары ФАБ-500 по местам расположения подразделения «Скала». В результате ударов оно частично уничтожено, много погибших и тяжело раненых, — уточнил источник.

Ранее стало известно, что число украденного или утерянного оружия на Украине с февраля 2022 года составило 491 426 единиц. По информации Национальной полиции Украины, 58% пропавшего оружия иностранного производства.

До этого сообщалось, что заснувший после застолья командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев стал причиной провала попытки украинских солдат контратаковать в районе Кондратовки на Сумском направлении. По словам источника, штурмовая группа была полностью ликвидирована. Что касается Ширяева, то его вечером нашли спящим в одном из заброшенных зданий в районе дислокации штаба полка.