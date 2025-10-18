На Украине «испарилось» почти полмиллиона единиц оружия с начала СВО

Число украденного или утерянного оружия на Украине с февраля 2022 года составило 491 426 единиц, соответствующее значение удвоилось в текущем году, такие данные приводит Национальная полиция Украины. По информации ведомства, 58% пропавшего оружия иностранного производства.

В отчете сказано, что на конец 2023 года утраченными числились 178,8 тыс. единиц, на конец 2024-го — 270,9 тыс., к настоящему времени — 491,4 тыс. Больше всего утрачено автоматов — речь идет о 149,6 тыс. единиц (30,45%). В это число также входят пулеметы (29,1 тыс.), гранатометы — 18,9 тыс. По данным ведомства, остальное количество составляют охотничьи ружья, пистолеты, карабины.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что исход противостояния на Украине уже предопределен — Россия одержала победу и стала сильнее. По его словам, он уже говорил об этом главе США Дональду Трампу.

Ранее сообщалось, что заснувший после застолья командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев стал причиной провала попытки украинских солдат контратаковать в районе Кондратовки на Сумском направлении. По словам источника, штурмовая группа была полностью ликвидирована. Что касается Ширяева, то его вечером нашли спящим в одном из заброшенных зданий в районе дислокации штаба полка.