Армия России «разрушила мечту» ВСУ на Сумском направлении Подполье сообщило об ударах по опорным пунктам ВСУ и ангарам с БТР-80

Ударами Вооруженных сил России были разрушены опорные позиции, ангары с бронетехникой и пункт штурмовиков в Сумской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, украинские военные мечтали прорвать российскую линию обороны. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Сумская область — пять ударов. Уничтоженные цели: пункты логистики — уничтожены ангары. Военные завезли туда несколько БТР-80 (сохранились каким-то чудом с СССР), САУ. Группа готовилась к штурмовым действиям с мечтой совершить прорыв линии обороны РФ, — заявил Лебедев.

По его сведениям, были поражены и опорные пункты в приграничной зоне, а также полевые склады на территории области. Один из складов, по словам Лебедева, взорвался в восточном пригороде Сум. Он также уточнил, что в Одесской области двумя ударами были ликвидированы логистические объекты вместе с транспортом, задействованным в перевозке военных грузов.

Ранее российские войска нанесли удары по центру подготовки операторов беспилотников Главного управления разведки Украины. Под огонь также попали радиолокационная станция ПВО и предприятия, задействованные в военной промышленности. В российском оборонном ведомстве уточнили, что поражены объекты транспортной инфраструктуры и мастерская по сборке дронов.