SHOT сообщил о взрывах в небе над российским городом SHOT: местные жители сообщили о взрывах и работе ПВО над Оренбургом

Telegram-канал SHOT проинформировал, что в небе над Оренбургом прогремела серия взрывов, которые, по сообщениям местных жителей, могли быть связаны с работой систем противовоздушной обороны. Очевидцы заявили каналу о пяти — семи громких хлопках, сопровождавшиеся яркими вспышками в ночном небе. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

SHOT добавил, что в одном из районов города после взрывов было зафиксировано задымление, однако точные причины происшествия пока не установлены. Источники отметили, что официальных заявлений от властей на данный момент не поступало.

При этом Росавиация ввела в местном аэропорту ограничения, предусматривающие временное прекращение приема и отправки воздушных судов. Экстренные службы проводят проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на село Глотово в Белгородской области пострадал мирный житель. Инцидент произошел в Грайворонском городском округе, где украинский дрон нанес удар по гражданской инфраструктуре.

До этого глава Мокроорловской территориальной администрации Грайворонского округа Сергей Кулаков был ранен при атаке украинского дрона. Беспилотник нанес удар по легковому автомобилю на участке автодороги Мокрая Орловка — Дунайка.