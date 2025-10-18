Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 11:15

Семейная пара погибла при налете дронов ВСУ

Проживавшие в ПВР Херсонской области супруги погибли при налете дронов ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Супруги, проживавшие в пункте временного размещения Херсонской области, погибли при налете украинских дронов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, также враг нанес еще ряд ударов по жилому сектору, вследствие которых повреждения получили дома местных жителей.

Минувшей ночью из-за налета украинских дронов на село Железный Порт Голопристанского округа погибла семейная пара — 66-летний мужчина и 65-летняя женщина, проживавшие в пункте временного размещения эвакуированных, — отметил он.

До этого в Ульяновской области после атаки украинских БПЛА загорелась подстанция. Информации о пострадавших не поступало. Инцидент произошел в поселке Вешкайма, расположенном в 88 километрах от Ульяновска. После попадания четырех беспилотников прогремели два взрыва. Пожар удалось локализовать.

Ранее, 14 октября, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ВСУ в начале минувшей недели осуществили одну из самых массированных атак БПЛА на российские субъекты за последние полгода — над 16 регионами ликвидировали 251 беспилотник. По его словам, 62 и 40 летательных аппаратов было уничтожено над Черным морем и Крымом соответственно.

